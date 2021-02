Live do Bloco Saudoso Tuca arrecada cestas de alimentos

08/02/21 - 11:38:47

Neste domingo (7) seria realizado o Bloco Saudoso Tuca pelas ruas do Bairro Siqueira Campos, levando muita alegria e folia aos moradores, além de exercer a solidariedade. O bloco este ano completa 10 anos de existência, todos os anos sempre foi gratuito, para adquirir seu abadá, era necessário trocar por alimentos para montagem de cestas básicas e doações.

Devido ao COVID-19, não foi possível a sua realização de forma tradicional, mas o vereador Anderson de Tuca (PDT) quis exercer a premissa do bloco mesmo sem poder ir às ruas. No dia que teria o Bloco, foi realizada a Live do Bloco Saudoso Tuca, contando com a participação do cantor Jean Pressão, animando os espectadores.

Até o fim da live de uma hora foram arrecadadas mais de 65 cestas básicas. As doações ainda estão sendo recebidas na Rua Bahia, nº 962, de segunda a sexta-feira, horário comercial, ou entre em contato através do Instagram do vereador @anderson.de.tuca.

Fonte e foto assessoria