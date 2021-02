PMA EMITE NOTA TÉCNICA PARA ORIENTAR SOBRE CASOS DE COVID NO AMBIENTE ESCOLAR

08/02/21 - 16:52:47

Desde a publicação do decreto estadual que autorizou a retomada das aulas presenciais, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), fiscaliza as instituições de ensino com o objetivo de se fazer cumprir as medidas sanitárias necessárias para evitar a proliferação da covid-19. Até o momento, já foram fiscalizadas 83 escolas.

A SMS emitiu uma nota técnica orientando escolas da rede pública e privada sobre como proceder em casos suspeitos e confirmados de covid-19 no ambiente escolar. Conforme explica a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde, Taise Cavalcante, a elaboração do documento está alinhada com orientações dadas pelo Ministério Público do Estado.

“Quando nos reunimos com o Ministério Público e a Federação das Escolas, nos foi relatado que as unidades de ensino estavam procedendo de formas diferentes quanto às medidas relacionadas a casos suspeitos de covid-19 dentro do ambiente escolar. Sendo assim, elaboramos essa Nota Técnica para padronizar os critérios de identificação dos casos entre alunos e colaboradores e orientar todo o procedimento a ser adotado frente às diversas situações dentro desses estabelecimentos”, explica.

Na nota, estão descritas todas as definições de cada situação: caso suspeito, caso confirmado, sintomático, assintomático, isolamento domiciliar, exame RT-PCR e contato. Também estão especificadas as principais medidas a serem implementadas quando um aluno ou colaborador apresentar sintomas compatíveis ou tiver tido contato próximo com um caso confirmado.

Entre as medidas referentes a um caso sintomático, o aluno ou colaborador não deve comparecer à escola e informá-la do motivo da ausência. Essa pessoa deverá passar por avaliação médica, realizar o exame RT-PCR (entre o 3º e 7º dia dos sintomas) e permanecer em isolamento domiciliar a partir do início dos sintomas.

Já o estabelecimento de ensino, assim que identificar um caso sintomático suspeito de covid-19, deverá suspender as aulas presenciais da referida turma por 10 dias e notificar a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju através do link https://forms.gle/XBGNPZT3uhoxVuyB7. A sala e/ou espaço que tenha sido frequentado pelo caso suspeito deverá ser desinfectada.

Casos em que o aluno ou colaborador está assintomático e teve contato domiciliar com um caso confirmado também deverá informar a ausência do ambiente escolar e permanecer em isolamento domiciliar por 10 dias a contar do início dos sintomas do caso confirmado domiciliar.

A unidade de ensino deve notificar a SMS, assim como no caso sintomático, e monitorar diariamente, por dez dias, os demais alunos e colaboradores da sala envolvida. Nesse caso não é necessário suspender as aulas presenciais.

