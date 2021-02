SEBRAE E PREFEITURA DE ESTÂNCIA DISCUTEM ESTRUTURAÇÃO DE ROTEIRO TURÍSTICO

08/02/21 - 13:33:15

Parceria vai capacitar empreendedores e melhorar infraestrutura para os visitantes do município

Representantes do Sebrae e da Prefeitura de Estância estiveram reunidos para discutir estratégias que garantam a implementação do roteiro turístico ‘Caminhos Estancianos – Belezas Saberes e Sabores’. A proposta é capacitar os empreendedores e profissionais da região envolvidos na atividade, além de viabilizar a infraestrutura necessária para a realização dos passeios.

Criado por um conjunto de profissionais do setor, empresários e gestores públicos, o Caminhos Estancianos busca proporcionar aos turistas a oportunidade de conhecer em dois dias os atrativos da parte histórica e as belezas naturais da cidade, permitindo que eles vivenciem um pouco mais a rotina dos moradores. A proposta foi apresentada à população do município no último dia 26 de janeiro, durante evento realizado na Câmara de Vereadores.

A parceria entre o Sebrae e a Prefeitura pretende ofertar aos empreendedores da região capacitações em áreas como atendimento ao cliente e boas práticas de manipulação de alimentos, além de consultorias gerenciais e tecnológicas. Será realizado ainda um diagnóstico para identificar as ações que poderão ser executadas pelo poder público municipal de forma a melhorar a infraestrutura do roteiro.

“A ideia é fornecer todo o apoio para qualificar o serviço que já vem sendo oferecido e estimular também o surgimento de novos empreendedores para que possam atender as demandas que irão aparecer diante desse processo de reestruturação. Um plano que temos para o futuro é criar um selo que informe ao público que aqueles empresários participaram das qualificações e estão habilitados a atender bem os turistas”, explica a analista técnica do Sebrae, Bianca de Faria.

De acordo com o secretário adjunto de Cultura e Turismo de Estância, Allan Alberto, os trabalhos para a estruturação do roteiro serão fundamentais para consolidar o município como um importante destino turístico no estado. “A nossa proposta é oferecer as condições necessárias para que o turista não conheça apenas as nossas praias, mas também todos os outros atrativos que a nossa cidade oferece. Essa reunião é mais um passo que está sendo dado para dinamizar essa importante cadeia produtiva do nosso município”.

Segundo os representantes das duas entidades, a previsão é que as ações comecem a ser realizadas a partir do início de março. O próximo passo após o processo de reestruturação é discutir estratégias para garantir a comercialização do roteiro junto às empresas de turismo receptivo.

Caminhos Estancianos

A ideia de criar um novo roteiro para o município de Estância surgiu a partir de um trabalho realizado pelo Sebrae, representantes do poder público, instituições de ensino, empresários e profissionais do turismo buscando avaliar o impacto da pandemia do Covid-19 sobre essa cadeia produtiva, uma das mais prejudicadas nos últimos meses pela queda na circulação de pessoas.

Diante de uma análise sobre o novo comportamento dos turistas, que têm fugido de aglomerações e buscado opções que valorizem a experiência e a vivência com o público local, o Sebrae promoveu uma capacitação para 40 profissionais do setor com a meta de viabilizar propostas que contemplassem essas exigências. O resultado desse trabalho foi o lançamento dos dez novos roteiros, dentre eles o ‘Caminhos Estancianos.

Por Wellington Amarante