Vacinação de idosos acima de 90 anos em Aracaju começa nesta quarta-feira, dia 10

08/02/21 - 12:17:31

A Prefeitura de Aracaju iniciará nesta quarta-feira, 10, a vacinação contra o novo coronavírus dos idosos acima de 90 anos. Assim, a capital sergipana dará início à segunda fase do Plano Municipal de Vacinação. A previsão é vacinar 2.332 idosos que já têm mais de 90 anos. O prefeito Edvaldo Nogueira divulgou como se dará esta etapa em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira, 8.

Ao lado da secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, o gestor detalhou como ocorrerá a imunização dos aracajuanos que serão priorizados na nova etapa. A vacina será disponibilizada em 40 Unidades Básicas de Saúde e em ações drive-thru, no Parque Governador Augusto Franco, a Sementeira. A expectativa é que a vacinação dos idosos acima de 90 aconteça até a sexta-feira, 12.

Tanto os idosos acamados quanto aqueles que optarem pela vacinação em drive-thru terão que realizar um cadastro no site da Prefeitura de Aracaju. No caso dos acamados, uma equipe de saúde irá à residência do idoso. Neste caso, o idoso ou seus familiares podem entrar em contato também com a unidade de saúde do bairro, por telefone, para solicitar que a imunização seja realizada.

Já os que preferirem se vacinar nas próprias Unidades Básicas de Saúde, basta se dirigir a uma das 40 unidades a partir da quarta-feira. Até o momento foram imunizadas 11.013 pessoas, em Aracaju, entre os profissionais de linha de frente do combate à pandemia e idosos que residem em asilos ou abrigos.

“Hoje é um dia muito importante porque estamos iniciando a segunda fase da vacinação. A partir de quarta-feira, dia 10, começaremos a imunizar os idosos acima de 90 anos, neste novo período do nosso plano. A ação será de duas maneiras: em 40 Unidades Básicas de Saúde e em drive-thru, no Parque da Sementeira. Além disso, os idosos acamados receberão uma equipe da Saúde, em suas próprias residências. É importante lembrar que para os acamados e para os que optarem pelo drive-thru, será necessário fazer um cadastro para evitar aglomerações e para que possamos manter a organização. Nossos idosos merecem esse carinho, respeito e tranquilidade”, destacou o prefeito.

Edvaldo afirmou que as doses estão garantidas e reforçou que “não haverá necessidade de correria”. O gestor também ressaltou que a ferramenta para cadastramento possui fácil acesso e que a medida foi adotada “justamente para evitar aglomerações”. “É um cadastro simples, para facilitar a vacinação. Nossas unidades funcionarão normalmente e o drive-thru também poderá ser prorrogado para a outra semana, caso as equipes não consigam imunizar todas as pessoas nos dias estabelecidos. Por isso, quero tranquilizar a população. Estamos com as vacinas totalmente garantidas para o público alvo desta fase”, reiterou.

O prefeito informou, ainda, que paralelo à segunda fase, a Prefeitura dará continuidade à vacinação dos profissionais de saúde. “Nosso esforço é para que a imunização chegue para todos, mas, neste momento, estamos concentrados nos profissionais de saúde e idosos porque são os dois grupos que estão sendo priorizados. No caso dos profissionais de saúde, queremos chegar, em breve, à meta de imunizar 70%. Quem está combatendo a doença não pode ficar doente. Quero aproveitar a oportunidade para homenageá-los, porque os profissionais da saúde têm sido guerreiros e sem eles não teríamos chegado até aqui. Eles são responsáveis pelo sucesso que tivemos até o momento”, pontuou.

Portal

O cadastro no portal deve ser feito através do link http://aracajusms.voipy.com.br:8091/sisvacinacao/. Na página, o usuário preencherá um formulário contendo os dados pessoais (endereço, nome completo, CPF, responsável pelo idoso), e anexará o comprovante de endereço. No caso dos acamados, é necessário, também, anexar relatório médico. Com o cadastro feito, os profissionais da Saúde farão a validação otimizando o acesso ao imunizante nas UBS e nos postos itinerantes.

“As equipes de Saúde têm conhecimento dos idosos que são usuários do SUS, mas sabemos que existem outros idosos que podem não usar o nosso serviço de Saúde e eles também precisam ser vacinados. Nesse caso, estamos oferecendo o cadastramento para que as equipes tenham conhecimento de que existe este idoso, nesse território, e ele possa ser imunizado. É um cadastro para facilitar o acesso à vacina. É preciso lembrar, também, que no drive-thru, só será imunizado o idoso que realizar o cadastro via sistema da Prefeitura, com validação”, esclareceu a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde, Taíse Cavalcante.

De acordo com a secretária da Saúde, Waneska Barboza, para os idosos acamados com cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS), as vacinas serão levadas às residências, pelas equipes de Saúde da Família. “No caso dos idosos que não possuem o cadastro no SUS, a orientação é que um familiar ou representante legal faça o cadastro na unidade de saúde mais próxima da sua residência, apresentando documento com foto, CPF, comprovante de residência e relatório médico. Outra opção é realizar o cadastro no portal da Prefeitura. Para os idosos acamados, a vacinação acontecerá da seguinte forma: cada unidade de saúde terá um dia para levar a equipe e imunizar todos os idosos daquele bairro”, explicou.

Waneska acrescentou que a Prefeitura continua seguindo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e que, tão logo novas doses sejam disponibilizadas pelo governo federal, o plano municipal avançará. “É preciso entender que, neste momento, a vacina está sendo ofertada para os idosos acima de 90 anos, acamados e para os profissionais de saúde. Todas as faixas etárias seguintes iniciarão a partir da chegada de novas doses de vacina. É o Ministério da Saúde quem faz a coordenação nacional e encaminha os imunizantes para os municípios, informando qual faixa deve ser vacinada”, salientou.

Vacinação itinerante e UBS

A vacina será disponibilizada em 40 das 44 Unidades Básicas de Saúde de Aracaju. Nas UBS que funcionam em horário estendido, a imunização ocorrerá das 8h às 18h. São elas: Augusto Franco (no conjunto que leva o mesmo nome), Fernando Sampaio (Castelo Branco), Francisco Fonseca (18 do Forte), Cândida Alves (Santo Antônio), Max de Carvalho (Ponto Novo), Dona Jovem (Bairro Industrial), Antônio Alves (Atalaia), Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente), Joaldo Barbosa (América), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Santa Terezinha (zona de Expansão), José Calumby (Jardim Centenário) e Dona Sinhazinha (Grageru).

Já nas unidades João Bezerra (povoado Areia Branca), Niceu Dantas (Mosqueiro), Roberto Paixão (17 de Março), Celso Daniel (Santa Maria), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas), Amélia Leite (Suíssa), José Quintiliano (Santo Antônio), João Cardoso (José Conrado de Araújo), João Oliveira Sobral (Santos Dumont), e Carlos Hardmam Côrtes (Soledade), a vacinação será das 8h às 16h.

Somente as unidades básicas que estão com atendimento exclusivo para síndromes gripais – Onésimo Pinto, Geraldo Magela, Ministro Costa e José Machado -, não ofertarão o imunizante. No drive-thru, iniciativa que passará a integrar a campanha de vacinação nesta fase, a vacinação será realizada entre os dias 10 a 12 de fevereiro, das 8h às 17h.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA