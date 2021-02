Fazendo cortesia com a vacina alheia

09/02/21 - 08:22:04

Por Adiberto de Souza

Engenheiros de obras prontas, os políticos não perdem uma chance para tirar proveito dos fatos positivos. A última dessa turma é aparecer como os principais responsáveis pela vacinação contra a covid-19. Quem ouve prefeitos e governadores falando entusiasmados sobre o assunto chega a pensar que o Ministério das Saúde não tem nada a ver com a distribuição de imunizantes. Aqui mesmo em Aracaju, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) fez questão de convocar uma coletiva para ele mesmo explicar a estratégia de vacinação dos idosos com mais de 90 anos. A secretária da Saúde, Vanesca Barbosa, autoridade no município para tratar sobre imunização, ficou de escanteio, assistindo ao show do chefe como uma mera coadjuvante. O comportamento dos políticos na luta contra a pandemia e, principalmente agora, na campanha de vacinação, deixa claro que eles adoram fazer cortesia com o chapéu alheio. Home vôte!

Pise no freio

Os preços dos combustíveis não param de subir. Desde a zero hora de hoje, a gasolina e o óleo diesel estão, respectivamente, 8% e 6% mais caros nas refinarias. O gás de cozinha também teve seu valor reajustado em 5% pela Petrobras. Valei-nos Nossa Senhora! Esta é a terceira alta do ano nos preços da gasolina, e a segunda no valor do diesel. Pior é que, segundo analistas, os combustíveis continuarão tendo os valeres reajustados. É a Petrobras metendo a mão grande no bolso dos contribuintes para recuperar parte da fortuna roubada pelos criminosos do colarinho branco. Crendeuspai!

Invocados com Linda

A galera do PDT diversidade de Aracaju está invocada com a vereadora Linda Brasil (PSOL). Em nota, o pedetista Fábio ET acusa a parlamentar de ter bloqueado o grupo em suas redes sociais após ter sido questionada sobre quem são os vereadores machistas, que não respeitam as mulheres na Câmara Municipal. A coluna pediu numa posição sobre o assunto à assessoria de Linda Brasil, que até agora deu calado por resposta. Vixe Santa!

Trânsito bagunçado

Quem trafega, ao meio dia e no começo da noite, pela rua Ananias Azevedo, bairro 13 de Julho, sofre o diabo com o permanente congestionamento de veículos na esquina com a avenida Beira Bar. O problema é antigo e, portanto, já deveria ter sido resolvido pela SMTT. Seria o caso de, ao menos, se colocar um agente de trânsito para botar ordem naquela bagunça ao lado do Restaurante Carne de Sol do Ramiro. Com a palavra os competentes técnicos de trânsito aboletados na Prefeitura de Aracaju. Ôxe!

Vai às compras

A Sergipe Gás (Sergás) está no processo de negociação para comprar gás natural a partir de 2022. A estatal sergipana foi às compras juntamente com as distribuidoras nordestinas de gás natural Algás (AL), Cegás (CE), Copergás (PE), Potigás (RN). Segundo o jornal Valor Econômico, a ideia de uma chamada coordenada é dar escala ao processo, já que algumas das empresas movem volumes inferiores a 1% do mercado. Juntas, as cinco distribuidoras respondem por 12% do consumo de gás nacional, sem considerar o segmento térmico. Nesse primeiro momento, elas pretendem comprar 2,4 milhões de metros cúbicos diários. Haja gás!

Cadê o hospital?

O ex-senador e médico Eduardo Amorim (PSDB) torce para que, finalmente, o governo de Sergipe construa o Hospital do Câncer, “um sonho para os milhares de pacientes oncológicos”, lembra. O tucano afirma que os recursos para a obra já estão na conta bancária do estado, só faltando vontade política para torna-la realidade. O entusiasmo de Amorim aumentou depois que o governador Belivaldo Chagas (PSD) disse ser uma questão de honra tirar o projeto do papel. “Esperamos que, dessa vez, a palavra seja cumprida”, revela o ex-senador. Doutor, não custa esperar sentado. Marminino!

Batendo no governo

E o senador Rogério Carvalho (PT) amanheceu hoje batendo no governo federal por causa de mais um aumento nos preços dos combustíveis: “O Bolsonaro é a cara da velha política. Só atende aos interesses de ricos acionistas que controlam empresas como a Petrobras”, fuzilou. Rogério diz que o povo está certo em condenar o inquilino do Palácio do Planalto: “É fome, miséria, mortes, descaso, mentiras e corrupção. A cada passo errado do presidente, a rejeição do povo a ele aumenta e não há como negar que o Brasil está cansado deste governo”, discursou. Misericórdia!

Velho safado

A Polícia de Sergipe mandou para a Justiça o inquérito aberto contra um velho safado, que anda por aí fazendo fotos íntimas de mulheres indefesas. Flagrado em ação numa lotérica de Aracaju, o mequetrefe foi indiciado por crime de importunação sexual. Depois de ter preferido ficar em silêncio ao ser intimado a depor na delegacia, ele agora terá que se explicar à Justiça. Bem feito para tomar vergonha na cara!

Plano diretor

E o vereador Breno Garibalde (DEM) está cobrando à Prefeitura a imediata revisão do Plano Diretor de Aracaju, que já possui mais de 20 anos. Segundo o demista, os aspectos físico-territoriais estabelecidos pelo citado plano devem ser revistos, no máximo, há cada 10 anos. Para Breno, que é arquiteto e mestre em urbanismo, o plano diretor da capital teve seus estudos e diagnósticos feitos em 1995, ou seja, bem antes do Estatuto da Cidade. Tomara que a cobrança do vereador seja atendida pela Prefeitura. Aguardemos, portanto!

Irresponsável

O vereador de Riachão do Dantas, Ninito do Curralinho (PT), é o que se pode chamar de um sujeito irresponsável. O dito cujo fez farra num bar, minutos depois de testar positivo para a covid-19. Após a repercussão negativa, o petista se disse arrependido, pediu desculpas e tal e coisa. Ora, de nada vale se desculpar depois de sair por aí contaminando as pessoas com um vírus mortal. Tomara que os eleitores de Riachão punam esse negacionista de uma figa, não o reelegendo nas próximas eleições. Desconjuro!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 4 de fevereiro de 1872.