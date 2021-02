“Feira Nordeste Brasil” traz para Aracaju produtos e delícias de diversas regiões

09/02/21 - 08:39:57

Algumas das preciosidades produzidas no país estão em exposição no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Além de poder apreciar e adquirir itens fabricados em diferentes Estados brasileiros, o visitante tem a oportunidade de conferir uma bela amostra da riqueza cultural africana. A ‘Feira Nordeste Brasil’ acontece na Praça de Eventos Girassol, em frente à Cacau Show, e está aberta ao público, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. O acesso é gratuito.

Acessórios com pedras naturais, incensos, T-shirts, esculturas e produtos geek, cordões, pulseiras e anéis em aço, perucas e itens para o cabelo, cintas e aparelhos massageadores, óleos essenciais e cosméticos naturais estão disponíveis aos visitantes. Já as peças do vestuário, máscaras decorativas e acessórios produzidos no Senegal revelam parte da beleza cultural africana.

Para os apreciadores das delícias nacionais, a ‘Feira Nordeste Brasil’ apresenta uma seleção de dar água na boca. Mix de castanhas, chips, produtos naturais, queijos, embutidos, vinhos da Serra Gaúcha, doces artesanais com 50% menos açúcar, como cocada com maracujá, quebra queixo com damasco e Ninho com Nutella, além de bananada zero açúcar, pólen, mel e própolis verde, integram as iguarias à venda.

‘Feira Nordeste Brasil’

O quê? Oportunidade para os sergipanos apreciarem e adquirirem produtos e delícias fabricados em diferentes regiões do país, além de itens provenientes do Senegal.

Quando? De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Girassol do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Da assessoria

Foto: Divulgação