Fisioterapeuta orienta como identificar os sintomas e tratar a fibromialgia

09/02/21 - 14:44:25

Dores no corpo todo por longos períodos, provocando sensibilidade nas articulações, nos músculos, tendões e em outros tecidos. Essas são as principais características da fibromialgia, uma síndrome que está ligada à fadiga, distúrbios do sono, dor de cabeça, depressão e ansiedade. Ela é uma das doenças que atinge, principalmente, as mulheres entre os 35 e 50 anos e não é diagnosticada por exames laboratoriais, apenas pelas queixas em pontos dolorosos. A fisioterapeuta do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, Suzane Paranhos, explica os desafios para diagnosticar e tratar a doença.

“A doença engloba uma série de sintomas em diferentes partes do corpo e, particularmente, em relação ao quadro psicológico do paciente. As dores são reais e quando o psicológico está mais abalado, elas aumentam. É muito importante o acompanhamento desses pacientes por uma equipe multidisciplinar, formada por reumatologista, fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista, variando de acordo com a necessidade de cada pessoa para ter um resultado melhor. O tratamento é para a sintomatologia, trabalha comum a causa da dor, mas, a questão emocional e psicológica tem que ser tratada com a psicologia”, explicou Suzane Paranhos.

No Huse, a fisioterapeuta já atendeu dois profissionais com fibromialgia que sentiam dores generalizadas. A doença pode estar associada a outras patologias e dores crônicas que vão resultar em outros problemas que mudam a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa. Algumas características que indicam o mal são a alteração do humor, fadiga, rigidez muscular, além de sintomas depressivos, ansiedade, deficiência de memória, entre outros.

Muitas vezes, o paciente sente dores com um simples toque ou contato físico, mas, nenhum exame comprova essa dor. Por isso, é importante que o profissional entenda a pessoa como um todo, conhecendo seu corpo, suas emoções e seus sentimentos. Como não existe um remédio específico, há um conjunto de remédios associados que a curto e médio prazos, eliminam as dores e sintomas da fibromialgia. A reabilitação física também é fundamental para recuperar a qualidade de vida.

Para quem sofre com a síndrome a fisioterapeuta recomenda alguns cuidados. “É sempre importante estar atento às dores e ao que fazer para ajudar a combater os sintomas. Uma dica importante é eliminar tudo que possa prejudicar o sono como barulho, aparelhos eletrônicos, luz, temperatura desagradável, evitar carregar pesos, fugir de situações que aumentem o nível de estresse e buscar também ajuda psicológica”, concluiu a fisioterapeuta.

