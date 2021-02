Inclusão Digital nos CRAS: Eduardo Lima pede acesso à internet para usuários das unidades

09/02/21 - 12:29:55

O pedido foi feito durante Sessão Ordinária, realizada na terça-feira (9). Durante o discurso, Eduardo Lima (Republicanos) reconheceu e elogiou o trabalho que é feito nas 16 unidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), que funcionam em Aracaju. Por meio de um projeto de indicação, o parlamentar pretende incluir mais um serviço, que é o acesso à internet para os moradores das comunidades atendidas.

A proposta, que já foi protocolada, solicita que a prefeitura instale computadores com acesso à internet, para que os moradores solicitem aqueles serviços da prefeitura e outros importantes para a assistência social, que estão disponíveis no meio digital. “Às vezes a pessoa precisa de uma segunda via do carnê do IPTU, de um cadastro, precisa gerar uma nota fiscal e não se dá conta que esse serviço é on-line, muitas vezes, nem sabe mexer em um computador, isso pode gerar economia de tempo e dinheiro”, argumentou o parlamentar.

A indicação de Eduardo Lima ainda depende de votação e aprovação em plenário, caso seja aprovada, será um importante passo no processo de inclusão social da população de áreas mais vulneráveis de Aracaju, já que segundo o parlamentar, mesmo “em 2021, ainda tem muito aracajuano com dificuldade de acesso à internet, alguns por questões financeiras, outros por falta de conhecimento básico”. Eduardo concluiu o discurso dizendo que “a ideia do projeto é olhar para essas pessoas de forma mais humana e garantir que os serviços da prefeitura estejam acessíveis a todos”, concluiu.

Por Valéria Santana

Foto assessoria