INSCRIÇÕES PARA POLÍCIA FEDERAL ESTÃO ABERTAS ATÉ TERÇA-FEIRA ÀS 18 HORAS

09/02/21 - 10:45:00

Estão abertas até as 18h desta terça-feira (09), as inscrições para o concurso da Polícia Federal, com vagas para os cargos de Agente de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal, Delegado de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal. Há um total de 1500 vagas e mais 500 vagas para a formação de cadastro de reserva.

Os pré-requisitos são curso superior completo, o qual pode ser em qualquer área para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista e deve ser de bacharel em direito para o cargo de delegado. Além disso, também é necessária Carteira Nacional de Habilitação de categoria B ou maior.

As inscrições podem ser realizadas no site da banca organizadora, onde também há mais informações sobre o certame: https://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21

A Polícia Federal fez um vídeo explicando brevemente quais as atividades que os quatro cargos do concurso exercem dentro da Polícia Federal.

Fonte e foto PF