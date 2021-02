ITABAIANA IRÁ RECEPCIONAR O PRESIDENTE NACIONAL DA ABDI NA SEXTA-FEIRA, 12

09/02/21 - 14:29:27

Evento ocorre na sexta-feira, 12, na Câmara Municipal e contará com a presença de diversas autoridades sergipanas

O Governo Municipal de Itabaiana promoverá na próxima sexta-feira (12), um evento a fim de apresentar o Projeto Cidade Inteligente para os itabaianenses e demais municípios sergipanos. O projeto busca modernizar sistemas de trânsito, segurança pública e promover a conectividade gratuita, tudo isso integrado a um centro de controle e monitoramento.

O projeto foi apresentado à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), órgão do Governo Federal que atua na promoção e execução de políticas industriais, associado às políticas de ciência, tecnologia e inovação. Entusiasmado com o projeto, o presidente da agência, Igor Calvet, fará uma visita à Itabaiana para conhecer o município e estudar as possibilidades de execução do projeto na cidade e municípios circunvizinhos.

O Evento será iniciado às 09h da manhã e contará com a participação do Prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa; O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Igor Calvet, e demais autoridades e convidados do estado de Sergipe.

O PROJETO

O projeto tem o objetivo de implantar nas cidades sergipanas: a tecnologia digital no trânsito e melhorar a segurança com monitoramento digital no centro comercial e entradas nas cidades.

Instalação de semáforos inteligentes, com software de controle de tráfego;

Aplicação do sistema “muralha digital”, que monitora veículos por meio de câmeras instaladas nas entradas dos bairros da cidade.

Solução embarcada – equipamento instalado em viaturas que permite a identificação de placas de veículos em vias monitoradas;

Biometria Veículos: impressão digital de automóveis para fazer busca de veículos;

Centro de Controle Operacional: softwares que possibilitam a integração de todas as soluções adquiridas pelo município;

Zona de wifi gratuita para a população;

Por Leonan Leal