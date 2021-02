Medidores de pressão arterial devem ser verificados anualmente, alerta ITPS

09/02/21 - 16:56:16

Os esfigmomanômetros, popularmente conhecidos como medidores de pressão arterial, devem passar por verificação metrológica anualmente ou sempre que foram submetidos a reparos. O alerta é do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que é responsável por esse tipo de serviço.

A orientação vale, principalmente, para pessoas hipertensas, que fazem parte do grupo de risco para Covid-19 e, por isso, devem medir com frequência e precisão a pressão arterial. “A pessoa que utiliza um medidor de pressão arterial desregulado pode estar colocando a sua própria vida em risco. Isso porque o instrumento pode fazer medições equivocadas e ocultar uma situação na qual o paciente necessite de medicação ou auxílio médico rápido para evento cardiovascular grave. Infelizmente, segundo dados do Ministério da Saúde, a hipertensão afeta um em quatro adultos no Brasil, provoca doenças como infarto, AVC, e doenças renais crônicas, além de complicações maiores em pacientes com Covid-19”, explica o presidente do ITPS, Kaká Andrade.

Kaká esclarece que, atualmente, é permitida a utilização de medidores de pressão arterial dos tipos analógico e digital, aprovados pelo Inmetro. Por isso, na hora da compra é preciso observar a marca de aprovação de modelo do Inmetro e a marca de verificação inicial. “A marca de aprovação de modelo indica que o instrumento, nacional ou importado, foi submetido a ensaios e atende aos requisitos exigidos para ser comercializado. Há ainda um selo que identifica a verificação metrológica inicial, processo obrigatório pelo qual todos os esfigmomanômetros, que tiveram seus modelos aprovados, devem ser submetidos, e que assegura que as medidas aferidas pelo aparelho estão corretas”.

Ainda segundo Kaká Andrade, apesar de aprovados pelo Inmetro, esses instrumentos devem passar por verificação metrológica para comprovação da confiabilidade das medições de pressão arterial humana. “Ao adquirir o medidor e antes de colocá-lo em uso, o cidadão deve trazê-lo para verificação no ITPS. O mesmo serviço também deve ser feito uma vez ao ano, para confirmar se o instrumento continua medindo adequadamente. Mas, se o cidadão perceber que o instrumento está danificado, a orientação é entrar em contato com fabricante para assistência técnica e, após o conserto, acionar o ITPS para a realização da verificação após reparo”, detalha.

Passo a passo para solicitar a verificação

A gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS, Maria Inêz de Almeida, explica que o procedimento para verificação do medidor de pressão arterial é simples e barato. “Basta que a pessoa traga o instrumento ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do ITPS e solicite a verificação. O serviço é concluído em até três dias após o pagamento da GRU, que custa apenas R$ 12,52 por instrumento”, conta.

A verificação, conforme a gerente executiva, também é disponibilizada para hospitais e clínicas. “Antes da pandemia da Covid-19, as verificações, nesses casos, poderiam também ser realizadas in loco. No entanto, com a chegada do coronavírus, tivemos que adaptar os nossos serviços e, por isso, os hospitais é que trazem os seus instrumentos devidamente higienizados para verificação metrológica aqui no ITPS. Já no caso de clínicas, somente enviamos nossos técnicos, se essas não possuírem área para triagem de pacientes com suspeita de Covid-19”, explica.

Maria Inêz chama atenção para que os profissionais de saúde também fiquem em alerta e tragam seus medidores de pressão arterial para verificação metrológica. “Aqueles que trabalham frequentemente com esses instrumentos devem trazê-los para verificação no ITPS, pois desta forma, terão certeza que estão utilizando um equipamento de medições confiáveis e contribuindo para melhoria da saúde do paciente”, finaliza.

Informações adicionais

Todas as informações relacionadas às verificações metrológicas em medidores de pressão arterial podem ser esclarecidas pelo SAC do ITPS. Os telefones para contato são (79) 3179 8087/8081. A sede do ITPS fica na rua Campo do Brito, 371, bairro 13 de Julho, em Aracaju, mas o acesso ao SAC é realizado pela rua Vila Cristina, S/N.

Fonte e foto assessoria