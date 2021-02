Morre de Covid em São Paulo o empresário Noel Barbosa. Seu corpo será cremado lá

09/02/21 - 20:06:36

O empresário Noel Barbosa, que estava internado no Hospital Primavera, morreu no final da tarde desta terça-feira (09). O empreendedor que possuía 79 anos, tinha uma carreira de sucesso empresarial no ramo de supermercado, onde fundo o G. Barbosa e uma rede de postos de combustíveis, shopping, agropecuária e hotel.

Noel Barbosa esteve internado no São Lucas com morbidades, que apresentava inchaços nas pernas e adquiriu Covid-19, daí viajou a São Paulo e se internou no Hospital do Coração, porque outros maiores estava com excessos e não podiam recebê-lo estava internado em um hospital em São Paulo,. Não resistiu ao tratamento e faleceu nesta terça-feira.

Segundo informação chegada há pouco, Noel Barbosa será cremado em São Paulo e sua cinzas virão para Aracaju logo em seguida.

Noel Barbosa é um dos grandes empresários sergipanos, um dos fundadores do G Barbosa, e atualmente tinha participação societária nos dois shoppings da cidade, distribuidora de combustíveis, hotel e vários outros empreendimentos.