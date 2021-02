“Senador paladino da moralidade usa dinheiro público para filé e azeite”,diz deputado

09/02/21 - 13:19:05

Demonstrando indignação, o Deputado Estadual Rodrigo Valadares publicou, em suas redes sociais, críticas aos “militantes patológicos”, que se utilizam da hipocrisia e cobram atitudes controversas ao que praticam.

Segundo o Deputado, exemplo disso vem ocorrendo no reality brasileiro da Globo, Big Brother Brasil, e na política sergipana, através do Senador Alessandro Vieira.

“No BBB, a militância de esquerda mostrando sua verdadeira face: oprimindo, julgando, torturando psicologicamente os demais. Em Sergipe, o Senador paladino da moralidade critica gastos com alimentação do Governo Federal, enquanto usa dinheiro público para filé e azeite especial”, declarou.

Para Rodrigo, este é o resultado de uma sociedade hipócrita e doente que, por muitas vezes, premia a “lacração”.

“Devemos render homenagens aos brasileiros do dia a dia. João, Maria e tantos outros que lutam para sustentar suas famílias com dignidade. Todo resto são militantes patológicos”, finalizou.

Por Assessoria de Imprensa