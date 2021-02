PETROBRAS SOBE PREÇOS DO DIESEL, GASOLINA E GLP E ESTÃO 8% E 6% MAIS CARO

09/02/21 - 05:25:27

A política da Petrobras, em 2021, é não divulgar mais os percentuais de reajuste. O preço médio do litro da gasolina passou de R$ 2,08 para R$ 2,25. Aumento de mais de 8%.

Desde a zero hora desta terça-feira (09) a gasolina e o óleo diesel estão, respectivamente, 8% e 6% mais caros nas refinarias.

O preço médio de venda de gasolina nas refinarias da Petrobras passará a ser de R$ 2,25 por litro, refletindo aumento médio de R$ 0,17 por litro. Já o preço médio de venda de diesel passará a ser de R$ 2,24 por litro, refletindo aumento médio de R$ 0,13 por litro.

É a terceira alta do ano nos preços da gasolina, e a segunda no valor do litro do diesel. Desde o início do ano, a Petrobras já elevou em 22% o preço da gasolina – em dezembro, o litro custava R$ 1,84.

Aracaju – Uma pesquisa comparativa de preços dos combustíveis realizada no início de janeiro perlo Procon Aracaju, em 43 estabelecimentos comerciais, identificou que o menor valor registrado para a gasolina foi de R$ 4,560, sendo que em outubro do ano passado esse valor era de R$ 4,430.

O preço do etanol passou de R$ 3,430 para R$ 3,470. O diesel S-10, com menor preço de R$ 3,789, na pesquisa anterior encontrava-se por R$ 3,380. E o GNV está com preço mínimo de R$ 3,100; em outubro era comercializado por R$ 2,770.