POLÍCIA CIVIL DIVULGA RETRATO FALADO DE AUTOR DE ROUBO CONTRA TURISTAS EM ARACAJU

09/02/21 - 08:54:16

A Polícia Civil divulgou, nesta segunda-feira, 8, o retrato falado, feito por papiloscopistas da Polícia Federal, do autor de um roubo contra um casal na madrugada do dia 22 de janeiro. O crime ocorreu na Orla de Atalaia.

O caso está sendo investigado pela delegada Nalile Bispo, coordenadora operacional da Coordenadoria de Polícia Civil da Capital (Copcal). Segundo o relato das vítimas, em boletim de ocorrência, um veículo parou bruscamente e um homem saiu, com uma arma de fogo em direção ao casal.

Na investida criminosa, foram levados dinheiro, cartões e celular. O veículo utilizado no crime foi indicado como de modelo Fiat Uno Vivace, de cor cinza-chumbo, com placa no padrão Mercosul.

Pela descrição feita pelas vítimas, o suspeito tem cor de pele branca, aparenta ter entre 19 a 25 anos, e possui estatura entre 1,70 e 1,75m. Informações e denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP