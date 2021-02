Trabalhadores seguem a Convenção que determina o não-funcionamento no Carnaval

09/02/21 - 16:39:38

A Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do Estado de Sergipe (Fecomse) e os sindicatos filiados comunicam que será mantido o determinado na Convenção Coletiva de Trabalho sobre o não-funcionamento do comércio durante o Carnaval 2021, visto que não houve até o momento nenhuma proposta do setor empresarial que minimamente compense a categoria e possibilite o funcionamento da atividade comercial no período carnavalesco.

É o que explica o presidente da Fecomse, Ronildo Almeida, que ressalta não ser admissível mais essa perda para os trabalhadores, já massacrados pela retirada de tantos direitos e conquistas nos últimos anos.

“Para obter esses dias de folga durante o Carnaval 2021, os trabalhadores abriram mão de algumas coisas na negociação da Convenção Coletiva de Trabalho. Agora querem que mais uma vez a categoria abra mão dos seus direitos, sem nenhuma proposta que minimamente compense essa perda”, pondera Ronildo Almeida.

“Os trabalhadores vêm sendo os únicos prejudicados com sucessivos retrocessos nestes últimos tempos. Além de serem obrigados a trabalhar durante a pandemia do coronavírus, com a ameaça constante da perda do emprego, agora querem desrespeitar o acordado na Convenção Coletiva de Trabalho, sem que haja um único benefício para a categoria. É um total descaso pelos trabalhadores”, destaca Ronildo Almeida.

Foto assessoria

Por Tereza Andrade