Deputado Bosco Costa escolhido coordenador da bancada sergipana no Congresso nacional

10/02/21 - 16:53:41

Os deputados e senadores de Sergipe elegeram por aclamação na tarde desta quarta-feira (10) o deputado federal Bosco Costa, o novo coordenador da bancada federal de Sergipe em Brasília.

A senadora Maria do Carmo (DEM) não quis assumir a coordenação da bancada federal sergipana no Congresso Nacional, afirmando que vai continuar trabalhando e se coloca à disposição da bancada.

Bosco disse que nunca foi coordenador da bancada e que gosta de novos desafio.

O coordenador participa de reuniões internas representando os integrantes e define para onde irão as emendas no orçamento da bancada. É função também participar de reuniões da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, órgão interno que define os recursos federais para cada região, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Plano Plurianual (PPA) e também a Lei Orçamentária Anual (LOA).