A confusão dos pontos facultativos

10/02/21 - 08:32:19

Por Adiberto de Souza

No Carnaval que se avizinha será ou não feriado em Sergipe? Nas repartições do governo estadual e da Prefeitura Aracaju o expediente vai ser normal durante a folia. A ideia de suspender os pontos facultativos nos órgãos estaduais e da capital é evitar que os servidores caiam na gandaia, propagando o coronavírus. Por sua vez, o comércio de Sergipe estará fechado nas próximas segunda e terça, com exceção dos supermercados. O Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas do Estado também não funcionarão. Será nessa confusão sobre o que abre e o que fecha que os sergipanos vão passar o Carnaval da pandemia. Quem está pensando em cair na folia, é bom mudar de ideia porque a Polícia vai trabalhar dia e noite, justamente para acabar com as festas em homenagem ao Rei Momo. Danôsse!

Ajustando as emendas

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) se reuniram para tratar sobre emendas orçamentárias em favor de Aracaju. O pedetista pediu empenho do parlamentar na defesa de uma emenda que garanta recursos federais para um dos principais projetos da atual gestão: a maternidade que está sendo construída no bairro 17 de Março. Será com esses recursos que o prefeito pretende custear o funcionamento da futura unidade hospitalar. Legal!

Haja quebra-molas

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) apresentou uma indicação propondo ao governo a instalação de uma lombada na Rota do Sertão. Tudo bem se no trecho daquela rodovia ligando Ribeirópolis a Canindé já não existisse cerca de 120 quebra-molas. Esse excesso de “redutores de velocidade” tem causado acidentes e facilitado a vida dos bandidos, que se aproveitam da baixíssima velocidade dos carros para praticarem assaltos. Deve haver outra forma de ordenar o tráfego de veículos que não seja instalando lombadas e quebra-molas um atrás do outro. Aff Maria!

Sergipe de luto

Vítima da covid-19, morreu em São Paulo o empresário Noel Barbosa, 79 anos, um dos fundadores da rede de supermercados GBarbosa. Segundo a família, após contrair a doença em Aracaju ele viajou para a capital paulista, onde veio a óbito. O corpo do empresário será cremado em São Paulo e as cinzas transladas para Sergipe. Em 1955, Gentil Barbosa instalou uma mercearia em Aracaju, tendo Noel se associado ao irmão logo em seguida. O trabalho dos dois resultou na rede supermercadista, que foi vendida a um grupo holandês. Desde 2007, a rede pertence ao Cencosud. Descanse em paz!

Cálculo errado

Inaugurado em 2007 com a promessa de produzir 30 mil barris de petróleo/dia, o Campo de Piranema está à venda desde o ano passado. Localizado no litoral sergipano, a uma distância de 37 quilômetros de Aracaju, o campo tem uma produção diária de apenas 4 mil barris de óleo, bem menos do que o previsto quando da inauguração. Para muita gente, ao desistir de Piranema, a Petrobras só aumenta as suspeitas de que está caindo fora de Sergipe. Uma pena!

Chapéu alheio

O deputado estadual Francisco Gualberto (PT) é radicalmente contra a ideia de se reduzir o ICMS para evitar reajustes nos preços dos combustíveis. Para o petista, ao apresentar tal proposta, o presidente Jair Bolsonaro quer mesmo é fazer figura com o chapéu dos outros. Gualberto lembrou que no ano passado o óleo diesel e a gasolina tiveram em torno de 40 reajustes, enquanto o gás de cozinha foi reajustado quase 30 vezes, sem que Bolsonaro tivesse feito nada para impedir tanta majoração de preços. Crendeuspai!

Crime brutal

A vereadora Linda Brasil (Psol) lamentou o assassinato da jovem Natasha Santos, 16 anos. Com sinais de espancamento, o corpo da vítima foi encontrado num matagal da zona sul de Aracaju. Segundo a parlamentar, “este crime brutal representa a face mais cruel da violência sofrida por pessoas trans”. Linda revelou que o Brasil lidera o ranking mundial de assassinatos de transexuais, “comprovando como é grande a misoginia em nosso país”, frisou. A vereadora informou que Sergipe tem sido palco de muito assassinatos de pessoas trans: “Entre 2019 e 2020, esse tipo de crime cresceu 100% no estado”, denunciou Linda. Misericórdia!

Política de bastidor

Os políticos sergipanos têm se encontrado cada vez mais para tratar de política. O presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), tem sido muito visitado nos últimos dias. Somente esta semana, ele recepcionou em seu gabinete o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e o conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Ulices Andrade. Publicamente, os dois revelaram que, estando passando pela Assembleia, decidiram fazer uma visita de cortesia a Luciano. É verdade, porém nenhum nega que o tom da conversa foi política. E certamente, as eleições de 2022 predominaram no amistoso bate-papo. Marminino!

Noventa indiciado

O deputado federal Valdevan Noventa (PL) foi indiciado por crimes contra a saúde pública. O inquérito policial apurou as responsabilidades do parlamentar pela realização de um evento no Haras Noventa, pertencente ao acusado. A festança ocorreu em junho de 2020 e, apesar da pandemia, centenas de festeiros se aglomeraram sem que a maioria usasse máscaras. Além do deputado, outras 16 pessoas que estavam no haras também foram indiciadas pelo mesmo crime. Esta informação é do site Fan f1. Vixe!

Intolerância religiosa

Enquanto igrejas católicas e evangélicas se espalham por Sergipe, centros afrodescendentes estão reduzindo suas atividades, se transferindo para áreas menos povoadas ou fechando as portas por conta da intolerância religiosa. Apesar de a Constituição brasileira estabelecer que este é um país laico, que respeita todas as manifestações dos credos e da fé, as religiões de origem africana continuam sendo perseguidas, muitas vezes com a complacência das autoridades, as mesmas que deveriam fazer valer o respeito a todos os credos. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta de Sergipe, em 11 de julho de 1928.