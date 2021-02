Breno Garibalde é escolhido como presidente da Comissão de Obras da Câmara

10/02/21 - 08:57:30

Na última terça-feira, 9, os vereadores membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Aracaju escolheram o vereador Breno Garibalde (DEM) como presidente da comissão. Arquiteto e mestre em urbanismo, Breno terá a missão de comandar essa importante comissão, além de fiscalizar e cobrar as ações da prefeitura em relação a estes setores.

“Tenho certeza que iremos desenvolver um trabalho excelente para ajudar a transformar Aracaju na cidade que queremos. Iremos nos empenhar para aprovar a revisão do Plano Diretor, para ajudar a melhorar a mobilidade do município e buscaremos mais opções de transporte de qualidade para a população. Tudo isso sempre colocando a sustentabilidade em primeiro lugar”, destacou Breno.

Além de Breno como presidente, formam a comissão os vereadores Eduardo Lima (Republicanos) como secretário, Paquito de Todos (Solidariedade), Ricardo Marques (Cidadania) e Soneca (PSD). A escolha de Breno para presidir foi em consenso com todos.

“Espero que possamos trabalhar unidos nessa comissão, acompanhar as obras e desempenhar um excelente trabalho. Com a participação de todos, tenho certeza que será uma comissão muito atuante, com bons debates. Obrigado a todos”, finalizou Breno.

