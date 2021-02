CAMINHÃO CARREGADO COM CERVEJA TOMBA NA BR-101, NO MUNICÍPIO DE CAPELA

10/02/21 - 09:32:19

No inicio da manhã desta quarta-feira (10) um caminhão carregado com cerveja tombou na BR-101, em Capela e as informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal são de que o motorista teve ferimentos leves.

Os agentes federais estão controlando o tráfego de veículos, em sistema ‘pare e siga’, pela pista da duplicação que ainda não está liberada. Há engarrafamento no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atendimento à vítima.

Foto: PRF