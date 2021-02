CRESS-SE intensifica fiscalização em instituições de Aracaju e Rosário do Catete

10/02/21 - 06:31:49

O Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe) continua realizando a ação “Fiscaliza CRESS- CRESS na minha cidade” para intensificar as visitas de fiscalização e orientação. Nos últimos dias, foram realizadas visitas em instituições de Aracaju e Rosário do Catete.

Agora em fevereiro, as visitas foram realizadas no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) e no Ambulatório de Retorno Dr. José Maria Rodrigues do Hospital João Alves Filho, em Aracaju, além das visitas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Rosário do Catete.

No final de janeiro, as visitas foram realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Eunice Barbosa e João Oliveira Sobral e no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) João de Oliveira Sobral, ambos em Aracaju.

A agente fiscal Roberta Kelly realiza as visitas para fiscalizar o exercício profissional dos/as profissionais de Serviço Social e verificar as condições éticas e técnicas do trabalho, além de averiguar possíveis situações de descumprimento da Legislação e de pessoas exercendo ilegalmente atribuições de serviço social.

Durante a fiscalização, os/as assistentes sociais também são orientados/as e dúvidas podem ser tiradas. Para a assistente social do Ambulatório de Retorno do HUSE, Carina, a visita do CRESS foi essencial nesse momento de pandemia. “Nesse momento de tantos desafios a gente se sente mais acolhido e observado com essas visitas, onde podemos colocar nossas necessidades e demandas. Acredito que isso nos deixa confiantes para continuar nosso trabalho. Sabemos que podemos contar com o conselho em nossa rotina profissional”, informou.

Jandira Lima, assistente social da secretaria de Rosário do Catete, afirmou que a visita serviu para orientar sobre seu trabalho. “Com as visitas somos orientados para que a gente possa estar realizando um trabalho respaldado, com qualidade e ética profissional e dentro do que está de acordo com as nossas legislações”, explicou a profissional.

“Parabenizo ao CRESS pela iniciativa de realizar a fiscalização de forma presencial, pois é a primeira vez que recebi essa fiscalização. É importante para se aproximar da categoria profissional e de nos sentirmos bem representados”, disse a assistente social de Rosário do Catete, Ana Isabela.

A assistente social Cintia frisou que as visitas garantem as condições éticas e técnicas do exercício profissional. “Isso fortalece a relação do profissional com o CRESS, aproxima o conselho de sua base e nos faz fortalecer o sentido de pertencimento e percebemos que podemos contar com o conselho. Acho que essa foi uma estratégia muito interessante dessa gestão. Que seja uma atividade permanente”, finalizou.

Ascom/CRESS-SE

Âncora Adm Comunicação