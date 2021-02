HOSPITAL DE CIRURGIA RECEBE VISITA DE VEREADORES E LÍDER DO GOVERNO NA ALESE

10/02/21 - 09:18:36

O Hospital de Cirurgia recebeu, nesta última terça-feira, 09 de fevereiro, a visita de vereadores da Câmara Municipal de Aracaju e do líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Na ocasião, os parlamentares conheceram toda a reestruturação que a instituição hospitalar vem passando ao longo de dois anos e três meses de Intervenção Judicial e saíram satisfeitos com as mudanças.

Participaram da visita os vereadores Cícero do Santa Maria, Sheyla Galba, Linda Brasil, Ricardo Marques, pastor Diego, pastor Eduardo Lima, Binho, o deputado estadual Zezinho Sobral, que é o líder do Governo na Alese, além do presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), Augusto Couto.

Recepcionados pela interventora judicial do Cirurgia, Márcia Guimarães, os parlamentares, além de assistirem uma apresentação sobre a reestruturação, percorreram várias unidades do hospital, como: alas de internamento; novo acelerador linear para o tratamento de radioterapia; nova ressonância; corredor da gratidão; Núcleo Interno de Regulação (NIR); Urgência Ortopédica; Ambulatório; e Central de Processamento de Roupas (CPR).

O Secretário da Comissão de Saúde, Direitos Humanos, Assistência Social e Defesa do Consumidor da Câmara de Aracaju, Cícero do Santa Maria, foi quem organizou a visita dos vereadores ao hospital. “A minha primeira atividade como parlamentar da comissão foi convidar os meus colegas para fazer essa visita e mostrar como a Intervenção Judicial melhorou a situação do hospital. Foram momentos difíceis, sofridos que vivemos. Mas, atualmente, a situação é outra. Vivemos dias de glória. Então, eles saíram daqui admirados pela beleza que hoje é o Hospital de Cirurgia”, afirma.

Integrante da Comissão da Saúde, Linda Brasil ficou feliz com as melhorias que o hospital está recebendo. “É maravilhoso ver o quanto uma gestão pode mudar toda essa estrutura que estava ameaçada. Percebi que estão tendo a sensibilidade em fazer as coisas de forma em que todos os pacientes possam se sentir acolhidos. Estou muito feliz com o resultado. Que essa intervenção possa finalizar com sucesso”, afirma.

Para Ricardo Marques, uma palavra explica toda a mudança vivida pelo Cirurgia: gestão. “Estou muito contente. Eu e a sociedade sergipana percebemos a total diferença no hospital. Só tenho que dar os parabéns. Acompanhei o drama que o Cirurgia viveu. Como jornalista que cobrava, achava que não tinha mais jeito. E, hoje, percebo que, quando a gente quer, a gente faz. E quem não quer, fica sempre dando desculpas. Vejo que com gestão, com força de vontade, com união de todos, as coisas podem acontecer. O Cirurgia é um reflexo disso”, relata.

Outra parlamentar que ficou extremamente feliz com a visita foi Sheyla Galba, especialmente em ver os avanços do Serviço de Oncologia. “Desde 2015, venho andando pelas dependências daqui. Então, fiquei muito surpresa com a transformação. E o que me deixou mais feliz e tranquila foi saber que os dois bunkers (área destinada à instalação do acelerador linear) da radioterapia irão funcionar e que já tem um acelerador novo. É o que a gente falava diariamente: faltava gestão, planejamento. Não faltam mais. Sou muito grata a Deus, primeiramente, e a Márcia por ser essa mulher com a visão humana”, destaca.

A interventora judicial agradeceu a visita dos vereadores e do líder do Governo na Alese e ressaltou quanto é importante a parceria dos parlamentares para o plano de reestruturação do Hospital de Cirurgia.

Fonte e foto assessoria