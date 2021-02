Maternidade Santa Isabel implanta nova metodologia para compras e contratações

10/02/21 - 06:11:22

A direção e a central de compras do Hospital e Maternidade Santa Isabel realizaram a primeira reunião com coordenadores, gerentes de enfermagem e enfermeiros para apresentar o Manual de Compras, contratações e alienações da Associação Aracajuana de Beneficência (AAB) que estabelecerá, pela primeira vez, uma padronização de compras, com total transparência e redução de custos.

A coordenadora da Central de Compras, Carla Patrícia Silva, apresentou como será a nova gestão. “Haverá um formulário de solicitação de compras para toda a Associação, de forma padronizada. A solicitação de compras especificará o que quer e estabelecerá um padrão. Essa solicitação será autorizada apenas pela direção”, explica.

Também foram apresentados os processos para serem feitas as requisições, sendo eles: a solicitação da compra; a autorização da orçada pela direção executiva e pelo conselho; a cotação; a seleção da melhor proposta; a emissão da ordem de fornecimento e o contrato.

Todas as mudanças serão importantes para que a direção do hospital conheça o planejamento anual de compras. Hoje, às 14h, será realizada a segunda reunião direcionada aos colaboradores que envolvem as áreas de: serviço social, psicologia e todos aqueles que fazem pedidos à Central de Compras.

POR INNUVE COMUNICAÇÃO