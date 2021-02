IDOSA DE 101 ANOS É VACINADA CONTRA COVID-19 E DÁ INÍCIO À SEGUNDA ETAPA

10/02/21 - 12:27:31

A segunda etapa da vacinação contra a covid-19 começou hoje (10) em São Cristóvão com a vacinação de Dona Noêmia de Oliveira, 101 anos. Natural de Alagoas, dona Noêmia mora no Centro Histórico e foi a primeira idosa a receber a vacina contra a covid-19 em casa. A estratégia de vacinação em domicílio está sendo realizada inicialmente com os idosos acima de 90 anos.

Para uma das filhas de dona Noêmia, esse é um momento de vitória e muita emoção. “Tivemos muito cuidado, higiene total e um cuidado extremo durante a pandemia. Os outros filhos que estão em Brasília agora estão chorando nesse momento. É muito emocionante ela ser a primeira vacinada em São Cristóvão dos idosos. Muito gratificante para os filhos e para toda a família. Espero que essa vacina prolongue ainda mais os dias dela”, relatou Creusa Oliveira, uma das filhas.

Para Maria Lúcia Oliveira, outra filha, foi um alívio receber a notícia de que a vacina seria recebida em domicílio. “Estávamos muito preocupados e aguardando a vacina. Mas fomos avisados que a vacina chegaria em casa para ela. Graças a Deus chegou a hora e ela está aí. Sou da saúde também, técnica de enfermagem aposentada, trabalhei em Brasília e vim depois tomar conta dos meus pais. Agora estamos aqui cuidando dela”, afirmou.

A imunização dos idosos segue acontecendo em São Cristóvão através das equipes de saúde da família do município, que irão seguir um cronograma de vacinação estabelecido dentro dos critérios de prioridade do Plano de Imunização de São Cristóvão. A etapa 2 do Plano prevê que serão vacinados todos os idosos acima de 60 anos.

A secretaria de saúde de São Cristóvão reforça que não é preciso procurar as Unidade Básicas de Saúde, pois já existe um cadastro desse grupo prioritário e os familiares serão avisados sobre o agendamento da data de vacinação. Caso o idoso seja novo residente em São Cristóvão, o familiar deverá realizar seu cadastro na UBS ou avisar ao seu Agente Comunitário de Saúde. Para mais informações, entrar em contato com o whatsapp do coronavírus: (79) 99883-6201.

Foto Heitor Xavier