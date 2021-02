Líder do governo rebate críticas da oposição na Alese e diz que “mesmo com a decisão judicial, ele estaria impedido”

O líder do governo na Alese, deputado estadual Zezinho Sobral (PODE) participou da sessão remota da Assembleia Legislativa, na manhã dessa quarta-feira (10), para fazer um contraponto à fala da líder da bancada de oposição, deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), que questionou a eficiência de gestão do governador Belivaldo Chagas (PSD) pelo pagamento da folha do funcionalismo público do Estado, dentro do mês, já a partir de fevereiro.

Para Zezinho Sobral não é verdade que o governador só fez o anúncio do pagamento da folha por conta de uma decisão judicial. “Não foi só isso! O pagamento se dará porque ele (governador) tem os recursos no caixa, porque administrou o Estado e conseguiu manter um saldo financeiro capaz de honrar esses compromissos, caso contrário, mesmo com a decisão judicial, ele estaria impedido”, rebateu.

O líder do governo entende que a fala da parlamentar está “mitigando uma gestão administrativa eficiente”. “Não é só o pagamento dentro do mês! Dentro desse ano de pandemia todos os Estados tiveram um complemento de arrecadação e 86% do que é arrecadado no Brasil vai para a União, que é a grande arrecadadora. Ela tem que ajudar mesmo e até emitir moeda, se fosse necessário. Ela dispõe dos recursos para ações emergenciais. O nosso governo abriu leitos, entregou mais de 200 UTI’s e vem mantendo a assistência”.

“O governador foi eficiente o bastante para equilibrar as finanças, para garantir o pagamento em dia, além de manter ativo o programa Pró-Rodovias. Temos 400 km em obras, como a recuperação do trecho de Lagarto a Riachão; de Pedrinhas a Riachão; temos obras em andamento, máquinas e equipamentos, e serviços sendo realizados. Isso é fruto de uma reorganização administrativa. Rebato a fala da oposição e espero que a economia se mantenha extremamente ativa para que o governo possa honrar suas despesas”, completou o líder do governo.

