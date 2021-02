Núcleo de Apoio ao Trabalho oferta cinco vagas de emprego nesta semana

10/02/21 - 13:11:13

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) divulga as oportunidades de emprego que foram direcionadas à instituição nesta semana. São cinco oportunidades de trabalho em diversas áreas.

As vagas são para gerente comercial (1), vendedor de mercadorias (2) e técnico em segurança do trabalho (1). Já para as pessoas com deficiência (PCD), há uma oportunidade para cuidador de idosos.

Lembrando que os interessados precisam comparecer ao NAT localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José munidos dos seguintes documentos: carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. Para mais informações é só ligar para 3222-6949/6242

O atendimento é realizado de segunda a sexta a partir das 7h00 da manhã e só são liberadas 30% das senhas devido os protocolos de segurança em combate a Covid19.

Fonte: NAT