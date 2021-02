Nutricionista da Maternidade NSL alerta para riscos de desidratação no verão

10/02/21 - 06:43:44

A estação mais quente do ano favorece a perda de água e sais minerais pelo organismo. Nesse período de verão é fundamental cuidar da alimentação e aumentar a ingestão de líquidos para evitar a desidratação. A nutricionista que atua na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Cibele Ferreira dos Santos, esclarece sobre a importância da hidratação e da alimentação saudável.

“Pode-se ingerir água, melão, melancia, uva, maçã, laranja e a água de coco. Essa última, em se tratando de esportistas com prática de exercícios superior a duas horas, é excelente para a reposição de minerais como potássio e sódio”, atenta Cibele. A nutricionista explica que, com o calor excessivo, é importante a hidratação correta já que o corpo precisa de mais líquido para manter a temperatura adequada.

A nutricionista recomenda que a população consuma frutas e saladas que são ricas em vitaminas e minerais. “As pessoas devem ingerir, pelo menos, dois litros de água diariamente, independentemente da estação do ano. É fato que a hidratação deve ser prioridade em nossas vidas”, afirma a nutricionista.

A desidratação que pode levar a pessoa a ter cansaço, dor de cabeça, desregulação intestinal, tonturas e outros males. A profissional enfatiza que é bom utilizar frutas com mais água em sua composição como a melancia, o melão e a maçã. “Devemos consumir sucos, mas procurar evitar associar a alimentação. Pode ser uma hora depois ou uma hora antes das refeições. O maior aporte da ingestão hídrica melhora a qualidade da pele, do cabelo, das funções vitais do organismo e contribui para melhor absorção de nutrientes”, alerta Cibele.

Desidratação

Na criança e no adulto a coloração da urina é um fator que indica sobre a desidratação. Se notar que está muito amarelo escuro é porque existe um sinal de desidratação. “Quem só toma água quando está com sede tem a probabilidade de estar desidratado, porque a sede é um sinal de desidratação. Por isso, o ideal é sempre manter uma garrafinha de água por perto”, ressalta a nutricionista.

Fotos: Flávia Pacheco

Ascom/SES