Primeira etapa da Orla Sul tem previsão de conclusão para março

10/02/21 - 14:04:24

Belivaldo, ao lado do prefeito Edvaldo Nogueira, conferiu o andamento de um dos maiores projetos de urbanização em execução pelo governo do Estado, que oferecerá um novo atrativo com equipamentos esportivos e de lazer que complementarão as belezas da faixa litorânea da capital Aracaju

Nesta quarta-feira(10), após acompanhar o início da vacinação dos idosos acima de 90 anos contra a Covid-19, o governador Belivaldo Chagas visitou as obras da Orla Sul. Ao lado do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, Belivaldo conferiu o andamento de um dos maiores projetos de urbanização em execução pelo governo do Estado, que oferecerá a sergipanos e turistas, um novo atrativo com equipamentos esportivos e de lazer que complementarão as belezas da faixa litorânea da capital Aracaju.

“Realizamos mais uma visita técnica na Orla Sul, empreendimento extremamente importante e que vai alavancar o desenvolvimento do turismo na capital neste momento de retomada econômica. Ficou definido que, a partir do momento que as três etapas que já estão em execução sejam finalizadas, a prefeitura também fará uma intervenção estrutural nos bares próximos, em locais de sua responsabilidade. Na Orla Sul, serão mais de 15km de calçadão e ciclovias dentro de Aracaju, além de toda a recuperação da pavimentação desde o final da Passarela do Caranguejo até o Farol do Mosqueiro, incluindo quatro novas rótulas, que vão garantir este presente para Aracaju, de continuar tendo a Orla mais bonita do Brasil!”, disse o governador Belivaldo Chagas, acrescentando que a previsão é de concluir a primeira etapa até o fim de março.

A ampliação da infraestrutura turística do estado é um dos eixos do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe. O objetivo é acelerar a recuperação da economia sergipana, no momento posterior às medidas de isolamento social e de restrição ao funcionamento de setores econômicos, tomadas no enfrentamento aos efeitos da pandemia da Covid-19.

“Essa obra vai ser muito importante para as pessoas, o desenvolvimento econômico, e o turismo na nossa cidade. Quero aproveitar para agradecer ao governador Belivaldo Chagas por esse presente que o governo do Estado vai dar à cidade de Aracaju, uma obra que, sem sombra de dúvidas, marcará a economia, o desenvolvimento, o progresso e a qualidade de vida na nossa cidade”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

O projeto total da Orla Sul tem início a partir da intersecção da Avenida Santos Dumont com a Rua Deputado Clóvis Rollemberg, no bairro Atalaia, seguindo a faixa litorânea da Rodovia Inácio Barbosa (SE-100) até Farol do Mosqueiro, no limite com o município de Itaporanga D’Ajuda, totalizando quatro trechos, que somados a recuperação da rodovia, terão investimentos previstos na ordem de R$ 85 milhões.

“Essa primeira etapa da obra está em torno de 85% da sua execução. Os trechos 2 e 3A estão na ordem de 15% os dois, com previsão de conclusão até o final do ano. Já os demais trechos estão em fase de licitação. Além disso, foi solicitado pelo governador que fizéssemos a licitação para restauração, também, da Rodovia Inácio Barbosa como um todo, desde a Passarela do Caranguejo até o Farol”, informou o superintendente da Sedurbs, Ubirajara Barreto.

Trecho 1

O trecho 1 compreende 2.160 metros, num investimento de R$ 8,6 milhões. Abrange as intervenções no lado esquerdo da Rodovia SE-100 no sentido Atalaia/Mosqueiro, com início a partir da Rua deputado Clovis Rollemberg até a proximidade do Loteamento Aruana (no final do Tecarmo). Os serviços correspondem à implantação de ciclovia e calçadas com acessibilidade (rampas, piso tátil e sinalização vertical e horizontal), criação de bolsões de estacionamento e áreas contendo aparelhos de ginástica, brinquedos, espreguiçadeiras, esculturas e bicicletário e a construção de cinco passarelas de acesso ao mar. Além disso, será feita a reconstrução da área do deque do banho doce, construção de mureta/banco linear em todo o perímetro e implantação de projeto paisagístico através da inserção de espécies vegetais nativas.

Trecho 2

O trecho 2 totaliza aproximadamente 860 metros, no valor de R$ 2,7 milhões. Tem início no final do trecho 1 e vai até a rótula do Loteamento Aruana, área que contempla os 17 bares existentes e construídos pela P.M.A. Nesse trecho está previsto a reforma e implantação de calçadas e ciclovias; 02 quadras de vôlei; 01 quadra poliesportiva; 03 passarelas de concreto; 04 áreas de apoio para piquenique, implantação de equipamentos de ginástica; construção de 17 abrigos para bares existentes; construção de Posto Policial; construção de Estação PCD; construção de área de apoio para ambulantes e banhistas, inclusive com banheiros; implantação de equipamentos lúdicos; implantação bicicletário; construção de 02 Postos Salva-Vidas; construção de arquibancada em concreto.

Trecho 3 A

O trecho 3 A, com extensão de 1.880 metros, totaliza R$ 13.140 milhões. Tem início a partir da rotula do Loteamento Aruana e vai até o Bar Maré Mansa, contemplando um conjunto de 22 bares. Entre as principais intervenções: implantação de ciclovias e calçadas; 09 bolsões de estacionamento com 262 vagas; readequações geométricas da rodovia para ordenamento e melhoria do tráfego; construção de estação PC, inclusive com WC’s; implantação de 03 espaços infantis/ equipamentos de ginastica; centro de informações turísticas; construção de 1500 de mureta/ banco; prédio para feirinha de praia; rede de esgotos sanitários; rede de drenagem pluvial; bicicletário; 04 lombofaixas; criação e implantação da praça da rede; estações de descanso coberto; recuperação ambiental e paisagística através da inserção de espécies vegetais.

Também estiveram presentes na visita os secretários estaduais Ubirajara Barreto (Sedurbs) e Sales Neto (Setur), a vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza, alem do empresário Luciano Barreto, dentre outras autoridades e representantes das empresas de construção civil da obra.

Foto: Arthuro Paganini