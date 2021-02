Produtores de leite participam de Dia de Campo sobre manejo nutricional

10/02/21 - 05:28:35

Discutir a importância do manejo nutricional foi o objetivo do Dia de Campo realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE nesta terça-feira, 9, no município de Nossa Senhora da Glória. Durante encontro, os produtores do Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG esclareceram dúvidas e trocaram experiências.

A instrutora do Senar/SE, Annelise Aragão, conduziu o Dia de Campo com os produtores e trouxe temas importantes para os produtores sobre manejo nutricional.

“No dia de campo sobre manejo nutricional conseguimos falar de preço de mercado, realidades diferentes, como este alimento é ofertado, como o alimento influencia na produção de leite. Então, é uma troca de experiência muito boa que serve para eles utilizarem no dia a dia esta troca de informação e que estimule eles a terem este convívio e participar de eventos que vão acrescentando a experiência deles com o leite”, explica Annelise;

Ainda segundo a instrutora do Senar/SE, o dia de campo é momento de troca de conhecimento. “O dia de campo é muito importante porque os produtores trocam ideias, falam sobre o tipo de produção deles, então é muito bom esse bate-papo que a gente vai sanando dúvidas e dando sugestões do que pode ser feito com a realidade deles”.

O produtor de leite Natanael Vieira Santos participa pela segunda vez do dia de campo promovido pelo Senar/SE e conta que é um momento importante para adquirir conhecimento.

“Este é o meu segundo dia de campo. É muito proveitoso tanto para tirar dúvida como para gente se atualizar. É uma oportunidade de adquirir novos conhecimentos e atualizar o que já temos. O Dia de Campo de hoje foi de fundamental importância, principalmente para nossa região que precisa armazenar alimentos e precisamos saber qual alimento utilizar para otimizar a produção”, afirma Natanael

A produtora Maria Bianca Alves Mota trabalha com o pai na gestão da propriedade. Ela destaca como os dias de campo são importantes para o produtor. “Já fui para um Dia de Campo e foi satisfatório porque uma das nossas metas foi do primeiro dia de campo que tive que foi acompanhar a pesagem das bezerras e agora sobre o manejo nutricional que vai ser muito bom para gente e com certeza vamos aplicar na prática”.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria.