Usuários do Case devem solicitar suas demandas provisoriamente através de whatsapp

10/02/21 - 06:53:14

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que, devido um problema técnico da operadora de telefonia do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), as demandas dos usuários devem ser solicitadas através dos números de whatsapp disponibilizados pelo órgão: (79) 98891-2838 ou (79) 98816-6487.

A coordenadora do Case, Jéssica Santos Silva, destaca que o órgão está em contato com a empresa de telefonia para que o problema seja resolvido o mais rápido possível e reforça que os usuários devem solicitar as informações apenas por mensagem, para dar celeridade às demandas. Os números disponibilizados não aceitam ligação.

Foto: Flávia Pacheco

Ascom/SES