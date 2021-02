Vereador Cícero do Santa Maria participa da visita ao Hospital Cirurgia

10/02/21 - 10:12:13

Na tarde desta última segunda-feira,8, atendendo o convite do Vereador Cícero do Santa Maria, foi realizada uma visita ao Hospital Cirurgia onde estiveram presentes os Vereadores: Ricardo Marques, Sheyla Galba, Linda Brasil, Eduardo Lima. Binho, Pastor Diego, e o deputado estadual Zezinho Sobral. Na primeira parte da visita, foi feita uma reunião onde foi apresentado pela Márcia, atual Coordenadora do HC, as várias melhorias que aconteceram nos útlimos anos, além de quadros comparativos. Um das estatísticas aprensetadas foi que antes da atual coordenação,a taxa de conformidade do setor UTI era de 5% e hoje passou ser 87%. Segundo a atual direotoria essa porcetagem irá crescer ainda mais no ano de 2021.

O vereador Cícero do Santa Maria que é funcionário do HC há mais de 35 anos falou da sua luta e convivência com os colegas, servidores daquele local:

“Hoje podemos demonstrar aos parlamentares e amigos, as grandes melhorias e transformações que aqui nteceram e que faz com que funcionários e pacientes tenham orgulho de aqui estar que há um tempo atrás era praticamente impossível de testemunhar. Pra mim, que dediquei grande parte da minha vida à aquele local e tive a honra de contribuir bastante para essa transformação”.

Lideredos pela Coordenadora Márcia Guimarães e pelo Vereador, os parlamentares conheceram todas as novas instalações, assim como os novos aparelhos e máquinas que serão colocados em funcionamento em breve, o que promete melhorar muito mais o atendimento aos pacientes principalmente e facilitar a vida dos servidores. Por fim o Vereador Cícero do Santa Maria agradeceu à todos que atenderam o seu convite e disse que faz parte da sua missão enquanto parlamentar cuidar e contribuir ainda mais pra que as melhorias naquele Hospital sejam incontáveis.

ASCOM – Cícero do Santa Maria