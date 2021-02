BNB oferece opção de débito automático para clientes Crediamigo

11/02/21 - 11:46:55

O Crediamigo Banco do Nordeste acaba de lançar mais uma vantagem para o seu público: a opção de pagamento de parcelas via débito automático. A iniciativa, além de comodidade aos clientes, evita que estes se desloquem com dinheiro em espécie ou tenham que comparecer às agências bancárias.

Além da vantagem da sustentabilidade, já que não serão mais necessárias a impressão e a distribuição de boletos e carnês, a medida oferece praticidade e segurança ao cliente Crediamigo. Para desfrutar da nova funcionalidade, o cliente deverá possuir saldo disponível em conta corrente para reembolso das parcelas na data de vencimento da sua operação. Por meio do App Crediamigo, é possível consultar o valor da parcela atualizada, obter o saldo da conta, entre outras facilidades.

Como funciona

Na data de vencimento da parcela, das 7h às 17h, o sistema verifica o saldo na conta corrente de titularidade do cliente coordenador do grupo solidário – para operações em grupo – ou do cliente titular de operações individuais e debita o valor correspondente. Para as operações de grupos solidários, o débito é efetuado na conta corrente do coordenador do grupo e os demais participantes deverão transferir ao coordenador o valor da parcela, por meio de depósito bancário ou outras formas de transferências eletrônicas: App Crediamigo, TED ou PIX.

O pagamento por débito automático passa a valer para todas as contratações do Crediamigo realizadas a partir deste mês de fevereiro, sem a necessidade de se deslocar para solicitar o serviço. Em caso de dúvida, o cliente pode entrar em contato com seu agente de microcrédito ou ligar para o SAC do Banco do Nordeste, que atende pelo 0800 728 3030.

Banco do Nordeste