Carnaval 2021: Socorro define plano de ação para coibir eventos e aglomeração

11/02/21 - 13:27:41

Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 11, entre a Vigilância Sanitária (Visan), Guarda Municipal de Socorro (GMS), Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e Polícia Militar (PM), foi discutido e definido o plano de ação dos órgãos para coibir aglomeração, festas e eventos de natureza carnavalesca. As ações irão ocorrer em concordância com os decretos municipal nº 22.810 e estadual nº 40.758.

Com a suspensão dos pontos facultativos nos dias 15, 16 e 17 e a proibição de festas, prévias carnavalescas e similares, do dia 11 ao dia 21 de fevereiro, as ações de fiscalização serão intensificadas neste período. A medida foi adotada visando a contenção da disseminação da Covid-19 e em conformidade com o Governo do Estado.

Para evitar o descumprimento do decreto, a Vigilância Sanitária irá realizar o trabalho preventivo em bares, restaurantes e nos principais corredores do município informando sobre a proibição de eventos e utilização de aparelhos de som de quaisquer espécie. “Nesse período de carnaval iremos orientar os donos de estabelecimentos e pedir a população que, diante da pandemia, todos fiquem em casa, já que não poderá ser realizado nenhum evento alusivo ao carnaval. Nós também iremos notificar os estabelecimentos para que eles tenham ciência das proibições”, disse a coordenadora da Vigilância Sanitária, Caroline Moura.

De acordo com o comandante da GMS, Evilásio Protásio, os órgãos irão atuar de forma conjunta e os pontos turísticos terão atenção redobrada das equipes. “Nossas equipes estarão nas ruas para que seja cumprido os decretos e possamos coibir qualquer ato comemorativo. Prainha do Porto, Orlinha do São Braz e conjuntos Jardim e Parque dos Faróis terão uma atenção maior, mas iremos intensificar nossas ações em todo o município”, declarou.

Já a SMTT ficará responsável pela fluidez do trânsito e, para isso, irá aumentar o seu efetivo durante o período carnavalesco, como informou o diretor de Trânsito da SMTT, Felipe Oliveira. “Iremos trabalhar com todo o nosso efetivo, mas pedimos a colaboração dos moradores que evitem sair de casa e contribuam para que possamos vencer o vírus”, disse.

Os órgãos municipais terão um grande reforço. O 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM) também irá reforçar a sua equipe e atuará em conjunto com a Prefeitura. “Iremos trabalhar 24 horas de forma preventiva e repressivamente, se for o caso. Temos decretos proibindo festas e a utilização de aparelhagem sonora, mesmo que em residência, em volume que venha afetar a vizinha”, disse o comandante do Batalhão, Tenente-Coronel Flávio Arthur.

Em caso de descumprimento do decreto, os socorrenses podem acionar a Guarda Municipal por meio do 153 e 190 da Polícia Militar.

Fonte e foto assessoria