CEMITÉRIO DE TOBIAS BARRETO CONSEGUE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ADEMA

11/02/21 - 13:57:30

A Prefeitura Municipal Tobias Barreto recebeu o licenciamento ambiental da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), como parte da readequação do cemitério Nossa Senhora do Amparo, administrado pela Paróquia Nossa Senhora Imperatriz dos Campos. O arquivo foi recebido na última quarta-feira, 10.

A documentação foi liberada após o município, por meio da Procuradoria Geral, solicitar vistoria e celeridade na elaboração do relatório de fiscalização ambiental para dar entrada no pedido de licenciamento junto à Adema.

Os sepultamentos estavam suspensos, funcionando apenas em caráter emergencial, a pedido da Prefeitura Municipal, por conta da pandemia do novo coronavírus. Agora, o licenciamento permite os sepultamentos em gavetas horizontais.

“Nós já conseguimos o licenciamento da Adema, o que era algo muito complexo e o próximo passo é levar ao conhecimento do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, junto com os órgãos fiscalizadores”, afirma o procurador Vinícius Oliveira.

Informações e foto assessoria