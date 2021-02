Deputado pedirá suspensão do salário por ponto facultativo

11/02/21 - 14:59:47

O deputado Gulmar Carvalho (PSC), fez um pronunciamento na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe, sobre a suspensão do ponto facultativo nas repartições públicas estaduais, decretado pelo Governo de Sergipe durante o período do Carnaval. Ele anunciou que vai abrir mão dos seus salários nesses dias em que os servidores irão trabalhar normalmente.

“Formalmente eu farei chegar a esta Casa, o pedido para que sejam descontados do meu vencimento, os três dias do ponto facultativo, porque não me sinto bem em ficar em casa durante esse período, enquanto os servidores públicos estarão trabalhando”, enfatiza.

Gilmar também falou sobre a venda de ações do Banco do Estado de Sergipe (Banese). “É o estado de Sergipe que indica, nomeia, dá posse a presidente, que decide pela venda de ações e mais tarde poderá decidir pela privatização se o Governo decidir. O Banese é um banco público, mas por que não perguntar ao público se quer que sejam vendidas essas ações?”, indaga acrescentando que tem um projeto de sua autoria (que ainda não foi colocado em votação), propondo o estabelecimento de condição para que o estado venda, privatize qualquer uma de suas instituições, que realize um plebiscito junto à população.

Ele também fez um apelo ao Governo do Estado que ao receber as doses da vacina do Governo Federal e distribuir para os municípios, verifique a distribuição. “Não estou responsabilizando o estado, mas aqui em Sergipe está muito capenga e eu apelo que o estado diga quais os municípios estão prejudicando a vacinação contra a Covid-19 e tente ele mesmo, o Estado, coordenar a campanha”, enfatiza.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões