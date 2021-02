Edvaldo e Padre Inaldo avançam na discussão sobre o consórcio do transporte público

11/02/21 - 13:01:47

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu com o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, na manhã desta quinta-feira, 11, para tratar da licitação do transporte público da região metropolitana de Aracaju. Este é o segundo encontro que eles realizam neste ano para discutir o tema, que envolve também as prefeituras de Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. Até o início de março, uma nova reunião será realizada com a presença dos prefeitos dos quatro municípios.

“Mais uma vez me reuni com o Padre Inaldo, oportunidade na qual demos prosseguimento às conversas relacionadas ao transporte público da Grande Aracaju, já que precisamos efetivar o consórcio que realizará o processo licitatório para as quatro cidades. Definimos que até o início de março, faremos uma reunião com a participação de todos os prefeitos da região”, afirmou Edvaldo, reiterando ainda sua “parceria” com Inaldo. “Nossa parceria está cada vez mais forte”, frisou.

O prefeito de Aracaju ressaltou que já existe uma comissão de técnicos, criada ainda em 2018, discutindo as leis existentes sobre o tema em cada município. No ano passado, em decorrência da pandemia, o andamento das tratativas ficou prejudicado. Mas a intenção de Edvaldo e Padre Inaldo é retomar as discussões o mais rápido possível.

“Temos um objetivo comum: oferecer, cada vez mais, um serviço de qualidade aos usuários do transporte público. E é por isso que temos nos reunido frequentemente para discutir o consórcio e a licitação”, reforçou o prefeito de Nossa Senhora do Socorro.

No mês passado, além da reunião com Padre Inaldo, Edvaldo também recebeu em seu gabinete o prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo. “A Grande Aracaju detém quase 60% da economia do Estado, cerca de 50% dos empregos formais e quase metade da população de Sergipe, então, se os gestores das quatro cidades trabalharem de forma integrada, poderemos fazer mais e melhor para a sociedade, que será a grande beneficiada”, destacou Edvaldo na oportunidade.

Perimetral Oeste

No encontro, os gestores da capital e de Nossa Senhora do Socorro também abordaram a obra da avenida Perimetral Oeste e a relevância que a nova via terá para os dois municípios, uma vez que os interligará, desafogando o trânsito da avenida Euclides Figueiredo. Edvaldo informou a Inaldo que o início da construção da avenida ocorrerá ainda neste ano.

Com recursos já assegurados, através do financiamento firmado pela Prefeitura de Aracaju com o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), o projeto está orçado em mais de R$ 100 milhões e incluirá, além da construção de uma grande via, com 7,5 km de extensão, toda a infraestrutura necessária em seu entorno, garantindo o desenvolvimento tanto de Aracaju como de Socorro.

Foto Ana Licia Menezes