Hospital Regional de Itabaiana implanta Ouvidoria e amplia canais de comunicação

11/02/21 - 07:04:06

O Hospital Regional de Itabaiana, gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), está disponibilizando o serviço de Ouvidoria para os servidores e cidadãos que desejarem sugerir, denunciar, reclamar, elogiar e/ou informar o nível de satisfação sobre o funcionamento dos diversos serviços realizados na unidade de saúde. A implantação da Ouvidoria tem como objetivo ampliar os canais de comunicação com o cidadão para assegurar e otimizar os atendimentos.

Para acessar os serviços da Ouvidoria não há burocracia e o atendimento acontece das 7h às 17h. O usuário pode se dirigir ao setor de humanização da unidade ou utilizar um dos canais de sua preferência. O e-mail é ouvidoria.hri@saude.se.gov.br e o telefone (79) 34329-222. Ainda há uma caixa de sugestões na recepção do hospital.

A gerente da Ouvidoria, Camilla Bispo Santos, salienta que a iniciativa está em consonância com a Política Nacional de Humanização (PNH), necessária para colocar em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano e qualificando os serviços prestados.

“O fluxo é simples, o cidadão usa um dos canais de sua preferência, a manifestação é recebida, o caso identificado, registrado no sistema e encaminhado ao setor competente seja denúncia, reclamação, sugestão ou elogio. É uma iniciativa do serviço de humanização da instituição, com intuito de construir um espaço democrático entre o cidadão e a gestão. É uma forma de controle social na gestão hospitalar”, destaca.

Foto: Valter Sobrinho

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)