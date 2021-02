Indicação de Dr. Samuel para implementação de Chips em animais é aprovada na Alese

A ALESE aprovou a indicação de N° 14/2021 do deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA), que solicita ao Governo do Estado a elaboração e o consequente envio de um PL que disponha sobre a obrigatoriedade da identificação eletrônica, por meio de microchip, de todos os animais das espécies canina, felina, equina, muar, asinina, de tração animal ou não, dentro do estado de Sergipe.

A motivação partiu do clamor da população de Itabaiana, manifestada pelo apresentador do programa Itnet Notícias, Luiz Carlos Focca, durante uma entrevista com o próprio Dr. Samuel.

Naquela ocasião, o apresentador pediu ao deputado para elaborar algo que pudesse pelo menos identificar os donos dos animais que ficam às margens das rodovias e acabam provocando acidentes.

Daí surgiu a ideia de protocolar uma indicação solicitando ao governador um Projeto de Lei, no sentido de identificar os responsáveis por meio de um microchip implantado no animal.

“A prática da microchipagem tem como finalidade registar as informações do animal e de seu dono, que passa a ter total responsabilidade sobre o animal depois de implantado o chip. Assim, o dever de cuidar aumentará e teremos menos animais pastando às margens da rodovia”, afirmou o parlamentar.

