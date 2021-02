MOÇÃO PEDE APROVAÇÃO DE PL QUE PROÍBE DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS ELEITORAIS

11/02/21 - 09:13:16

O deputado Doutor Samuel solicitou à presidência da Câmara dos Deputados a aprovação do Projeto de Lei Nº 5.333/2020, de autoria do deputado federal André Janones. O PL proíbe divulgação de pesquisas de opinião pública relativas às eleições e aos candidatos nos 15 dias anteriores ao pleito. O pedido foi feito através da Moção de Apelo Nº 1/2021.

“Segundo oProf. Ms. Sérgio Roberto Trein, as pesquisas eleitorais assumem um papel importante para o eleitor que tem uma visão superficial de todo o processo político. Ao não se aprofundarem e não questionarem o conteúdo programático dos candidatos, estes eleitores acabam tendo uma opinião apenas parcial e formada, normalmente, nos últimos dias da campanha eleitoral. Ou seja, baseiam suas decisões na intenção de voto da maioria, conforme os resultados das pesquisas”, afirmou Doutor Samuel.

De acordo com informações apresentadas pelo deputado federal, as pesquisas eleitorais apresentam dois efeitos: Efeito vagão de trem: remete a um movimento em direção a quem está na frente. Esse efeito induz o eleitor a votar no candidato que aparece em primeiro nas enquetes e, em tese, tem mais chances de vitória; Efeito azarão: representa a tendência do voto no candidato que está nas últimas colocações.

Por Wênia Bandeira

Foto – Pixabay