NEÓPOLIS CANCELA EVENTOS CARNAVALESCOS E ALERTA SOBRE FISCALIZAÇÃO

11/02/21 - 14:20:30

A secretaria de comunicação do município de Neópolis, confirmou nesta quinta-feira (11), que todos os eventos carnavalescos estão cancelados.

O município seguirá as recomendações do Ministério Público de Sergipe (MP/SE), que orientou a proibição de festas e eventos carnavalescos em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

As polícias Civil e Militar farão a fiscalização a fim de coibir qualquer festejo e aglomerações.

O Ministério Público de Sergipe, por meio das 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Neópolis, expediu recomendação conjunta aos Prefeitos dos Municípios de Neópolis, de Japoatã e de Santana do São Francisco para que, no período de 06 a 21 de fevereiro, proíbam e se abstenham de realizar eventos festivos, shows, “bloquinhos” e similares, a exemplo do “Neópolis Fantasy”, em ambientes públicos, privados ou de uso comum, independentemente do número de participantes.