Neto Batalha visita Congresso e ministérios para apresentar projetos de São Cristóvão

11/02/21 - 11:09:13

O jovem vereador Neto Batalha (PP), já no início do mandato, apresentou esta semana suas credenciais como um promissor político sergipano durante a primeira viagem à capital do Brasil. Num único dia, Neto visitou senadores sergipanos e os ministérios da Cidadania e dos Direitos Humanos. A agenda oficial de compromissos em Brasília tem a missão de dialogar com políticos e apresentar projetos que possam trazer melhorias para o município de São Cristóvão.

Inicialmente, o jovem vereador de São Cristóvão foi recebido no gabinete do líder do Partido Progressista, deputado federal Laercio Oliveira. “Tratamos sobre a possibilidade de uma emenda parlamentar com propósito de executar projeto para reintegração social de cidadãos são-cristovenses por intermédio de ações voltadas ao turismo e atividades culturais. Laercio foi muito receptivo e fiquei entusiasmado após nossa conversa”, afirmou.

Neto Batalha também se encontrou com a senadora Maria do Carmo (DEM) e também apresentou requerimento para indicação de emenda parlamentar buscando recursos para a reintegração social de jovens moradores de São Cristóvão. “Essa questão de ressocialização é uma bandeira que vou defender sempre em minha gestão, por isso solicitei à senadora atenção redobrada no no Congresso Nacional”, acrescentou.

Por fim, o jovem vereador visitou os ministérios da Cidadania e dos Direitos Humanos, tendo o privilégio de participar de uma reunião com a ministra Damares Alves. “Claro, não perdi a oportunidade para chamar a atenção da necessidade de políticas públicas direcionadas para a defesa da família em São Cristóvão. Moramos na quarta cidade mais antiga do Brasil e em vários setores precisamos de melhorias para nossa querida cidade histórica”.

Combate à Drogas

Na companhia do deputado estadual Capitão Samuel (PSC), Neto Batalha também tratou sobre a política de prevenção às drogas e acolhimento de dependentes químicos em São Cristóvão. O jovem vereador pretende criar uma Frente Parlamentar para expandir o tema no município. “O projeto de Capitão Samuel é um bom exemplo que todos conhecem em Sergipe. Quero contribuir para aumentar a assistência na cidade, estimulando a oferta de cursos de qualificação profissional e a prática de esportes como ferramenta de inclusão social”, destacou.

Fonte e foto assessoria