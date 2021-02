Pandemia – MPSE lança campanha “Para o nosso bem, Carnaval só ano que vem!”

11/02/21 - 13:36:53

O Ministério Público de Sergipe, por meio do Centro de Apoio Operacional dos Direitos à Saúde (CAOp), lançou a Campanha “Para o nosso bem, Carnaval só ano que vem!”*. O intuito é conscientizar a população sergipana para manter as medidas de segurança sanitária no período alusivo ao carnaval.

O Diretor do CAOp da Saúde, Promotor de Justiça Raymundo Napoleão Ximenes Neto, reforçou os cuidados que todos devem ter. “A pandemia não acabou. Apesar de a vacinação ter começado, o vírus ainda está circulando e a Covid-19 continua fazendo vítimas, independente da idade. Estando de folga ou não nesse período alusivo ao carnaval, as medidas de segurança sanitária devem ser respeitadas. O MPSE lembra que o ato de provocar aglomerações em locais públicos ou privados constitui atentado à saúde pública e é passível de responsabilização criminal, civil e administrativa”, frisou.

Cuide da sua saúde e proteja a sua família!

– Use máscara (troque regularmente);

– Evite aglomerações;

– Mantenha o distanciamento social;

– Higienize as mãos com frequência (use álcool gel ou lave as mãos com água e sabão).

Lembre-se: infringir determinação do Poder Público destinada a impedir propagação de doença contagiosa é crime! (artigo 268 – Código Penal)

*Frase cedida pelo Ministério Público do Estado do Maranhão

Ministério Público de Sergipe