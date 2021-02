Polícia Militar traça os planos estratégicos de ação para cumprimento do decreto governamental no carnaval 2021

11/02/21 - 10:47:13

O comandante-geral, coronel Marcony Cabral, se reuniu com o Estado Maior da Polícia Militar de Sergipe (PM/SE) para traçar planos estratégicos e de ação para cumprimento do decreto governamental no período de carnaval 2021.

O Governo do Estado determinou a suspensão do ponto facultativo do carnaval, e isso preocupou as autoridades porque já se percebe pessoas que planejam fazer festas e aglomerações. A reunião serviu para traçar métodos para o enfrentamento dessas ações em relação àqueles que tentarem burlar o decreto. “Temos uma situação de dificuldade porque o comércio, bancos e alguns órgãos públicos não irão funcionar; isso possibilitará que as pessoas estejam nas ruas aglomerando. É tudo o que não queremos”, disse o coronel Marcony.

A PM/SE reservou um local para acondicionamento dos “paredões” e sons apreendidos. Os militares estarão nas ruas para confecção de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para aquelas pessoas que insistirem em descumprir o decreto. “Pedimos que as pessoas entendam o momento em que estamos, é um momento de pico na pandemia e precisamos nos preservar. A PM estará nas ruas para cumprir o decreto, mas o mais importante é conscientizar a população para o momento de se preservar”, enfatizou no comandante.

O coronel Marcony lembrou que, com a chegada da vacina e o excelente trabalho que as secretarias de saúde vêm desenvolvendo, no próximo ano teremos carnaval e com certeza a PM/SE estará nas ruas para fazer a segurança dos foliões. O coronel destaca que esse ano é um ano de se resguardar, de se preservar, para que nós não tenhamos uma explosão de caso e não tenhamos um cenário em que pessoas procurarão assistência médica e não terão leitos.

“A reunião foi com todos do meu Estado Maior e todos nós estaremos empenhados na missão, dos coronéis ao soldado mais recruta”, concluiu. A PM/SE reiterou sua disponibilidade para o povo de Sergipe e para os órgãos de saúde nesse combate a pandemia. Os militares estarão trabalhando e esperam passar os dias do carnaval sem maiores problemas.

Se em algum momento as pessoas tentarem burlar o decreto, a PM estará pronta para agir e prestar todo apoio aos órgãos de vigilância sanitária, ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), e ao Ministério Público, dentre outros; entidades que estarão de forma conjunta trabalhando nesse período de carnaval.

Fonte: ASCOM PM/SE