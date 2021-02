Prefeitos irresponsáveis

11/02/21 - 08:28:09

Por Adiberto de Souza

Menos de dois meses após terem tomado posse, alguns prefeitos sergipanos já começam a dizer a que vieram. Enquanto uns correram covardemente para furar a fila da vacina contra a covid-19, outros simplesmente não estão nem aí para a vida de seus eleitores. Ontem, ao visitar um posto de vacinação, ao lado do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) – este sim, empenhadíssimo com a campanha em Aracaju – o governador Belivaldo Chagas (PSD) culpou alguns gestores pela lentidão da imunização em Sergipe. Segundo o pessedista, os governos federal e estadual estão fazendo suas partes, porem certos prefeitos do interior insistem em não se envolver com o processo. Por conta disso, as vacinas, que já deveriam ter sido aplicadas nos profissionais de saúde e nos idosos com mais de 90 anos, permanecem nas geladeiras. Sacanagem! O prefeito que se comporta desta forma é tão irresponsável quanto aqueles que, adeptos da máxima “farinha pouca, meu pirão primeiro”, colocaram os braços nas seringas antes que o público alvo fosse vacinado contra o coronavírus. Tomara que os sergipanos estejam acompanhando o comportamento destes sujeitos para puni-los nas eleições de 2024. Home vôte!

Baculejo federal

A Polícia Federal amanheceu, hoje, prendendo gente e baculejando casas de endinheirados de Sergipe. A operação da PF cumpriu três mandados de prisão e nove de busca e apreensão em Campos do Brito (SE), Aracaju e Campo Grande (MS). Os acusados respondem por lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas e organização criminosa. No interior sergipano foram presos dois suspeitos, enquanto em Aracaju os policiais deram um baculejo federal num apartamento localizado na zona sul da cidade. Danôsse!

Rolete chupado

A função de coordenador da bancada federal não deve ser essa cocada toda. Fosse, não teria sido rejeitada por vários parlamentares sergipanos. Finalmente ontem, após o deputado federal Fábio Reis (MDB) tentar por dias encontrar quem o substituísse, o deputado Bosco Costa (PL) aceitou a missão. Antes dele, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) alegou falta de tempo e de disposição para coordenar a bancada sergipana, composta por apenas 11 almas. Misericórdia!

Unha e carne

E o senador Rogério Carvalho (PT) disse, ontem, o que todo mundo já sabia. Questionado sobre uma possível coligação do partido dele com o PSC, o distinto foi curto e grosso: “Nenhuma objeção ao PSC”. Rogério foi coerente, pois nas eleições passadas as duas legendas se uniram e conquistaram a prefeitura de Canhoba com a chapa Chrystophe Divino (PSC) e de Devinho (PT). Este primeiro teste deve ter convencido Rogério e André Moura (PSC) que juntos os partidos da estrelinha e dos peixinhos podem fazer cabelo e barba no pleito de 2022. Crendeuspai!

Seis a dois

A bancada de Sergipe na Câmara Federal votou majoritariamente favorável ao projeto dando autonomia ao Banco Central. A favor da matéria votaram os deputados Bosco Costa (PL), Fábio Mitidieri (PSD), Fábio Reis (MDB), Gustinho Ribeiro (SD), Laércio Oliveira (Progressistas) e Valdevan Noventa (PL). O pedetista Fábio Henrique e o petista João Daniel preferiram ficar com o time dos contra, derrotado por 339 votos a 114. Vixe, Santa!

Carnificina

Os homicídios representam quase metade das causas de morte entre jovens de 16 e 17 anos. Segundo dados do Mapa da Violência no Brasil, 46% dos jovens mortos nessa faixa de idade foram assassinados e que 93% das vítimas são homens. O estudo revela ainda que os homens negros morrem três vezes mais que os brancos. Além disso, a arma de fogo foi usada em 81,9% dos homicídios de adolescentes de 16 anos e em 84,1% dos homicídios na faixa de 17 anos. Uma lástima!

Sob nova direção

O desembargador Roberto Porto é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe para o biênio 2021/2022. Empossado ontem, o magistrado substituiu o também desembargador José dos Anjos. Roberto Porto foi nomeado desembargador no ano 2000, já tendo sido vice do TRE e presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe. Caberá a ele comandar as eleições gerais do próximo ano. Boa sorte na nova empreitada!

De olho em 2022

Os políticos não tiram os olhos do calendário de 2022. Sempre que se encontram, eles tratam sobre as próximas eleições. Uma dessas reuniões ocorreu, ontem, em Brasília. O deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania) se encontrou com André Moura (PSC), secretário de Representação do governo fluminense em Brasília. E nem precisa dizer que as próximas eleições foram tratadas pelos dois. No pleito passado, Samuel foi o segundo colocado, com 29,23% dos votos, na disputa pela Prefeitura de Socorro. Arre égua!

Prepare o bolso

Integrante da direção nacional do PT, o ex-deputado federal Márcio Macedo esteve presente, ontem, nas comemorações pelos 41 anos de fundação do partido. O moço participou do lançamento da Campanha Financiamento Militante “Brasil precisa do PT e o PT precisa de você”. Segundo Márcio, a legenda espera contar com a contribuição dos filiados visando custear a disseminação da bandeira petista por todo Brasil. Ah, bom!

Dia do Surf

Entre os primeiros projetos aprovados pela Câmara de Aracaju tem um criando o Dia Municipal do Surf e incluindo a comemoração no calendário oficial de eventos da capital. A proposta é de autoria do presidente do Legislativo, vereador Nitinho Vitale (PSD), um apaixonado pelo surf. Outro dia, indagado sobre a disputa pela presidência da Câmara, o pessedista lembrou a importância do esporte em sua vida: “Eu costumo dizer que, como surfista que sou, sempre me sinto preparado para novos desafios”. Marminino!

