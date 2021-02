Presidente da CBA anuncia Copa Nordeste e Copa Brasil de Kart em Sergipe

11/02/21 - 11:54:25

Na noite da última quarta-feira, 10, o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Giovanni Guerra, participou da festa dos Melhores do Automobilismo Sergipano 2020, que aconteceu no Kartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla da Atalaia. Na ocasião, o presidente anunciou a realização de duas grandes competições na cidade, a Copa Nordeste e a Copa Brasil de Kart. A primeira, regional, será realizada de 13 a 15 de maio deste ano e já servirá de preparação para a competição nacional, que acontecerá em julho de 2022.

“Apesar de Aracaju ter um kartódromo desse nível, ainda não sediou grandes competições nacionais. Como a minha gestão é de apoio e incentivo para todas as regiões do Brasil, um dos nossos objetivos principais é dar dignidade e mostrar para o Brasil o automobilismo que tem no Nordeste. Estou muito seguro de que, com o apoio da federação sergipana e de todos daqui, iremos realizar um evento nacional para marcar e coroar de vez este espaço que leva o nome de um campeão mundial”, ressaltou Giovanni.

Via Face Time, Emerson Fittipaldi declarou seu apoio e manifestou o firme propósito de estar presente na Copa Brasil, em 2022. Antes do evento nacional, Aracaju será sede da primeira de três etapas da Copa Nordeste de Kart, que será realizada pela primeira vez agora em 2021.

“Será uma competição muito bem pensada e com muita responsabilidade. O único evento regional do kart que faltava no Brasil era a Copa Nordeste e agora nós teremos a satisfação de realizar esta competição com três etapas. A primeira aqui em Sergipe, a segunda no Ceará e a terceira e última etapa na Paraíba”, anunciou o presidente.

Por Felipe Martins

Foto: Paulo Alexandre – Radical Fotos