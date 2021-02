Seduc divulga inscrições de cursos técnicos em Alimentos, Segurança do Trabalho

11/02/21 - 08:19:51

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa que estão abertas as inscrições para os cursos técnicos em Alimentos, Segurança do Trabalho e Agroindústria, na forma subsequente, para o ano letivo 2021.1, no Centro Estadual de Educação Profissional Agonalto Pacheco da Silva (CEEPAPS), localizado no município de Neópolis. Serão ofertadas 210 vagas, distribuídas nos turnos matutino e noturno.

Os interessados devem agendar as inscrições previamente pelo telefone (79) 3344-1539 e realizá-las no período de 10 a 24 de fevereiro, indo presencialmente à secretaria do CEEPAPS, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. A unidade de ensino fica localizada na Rodovia Sebastião Campos de Jesus Lima, s/n°, no Centro de Neópolis.

No ato da inscrição, os interessados deverão estar de posse da carteira de identidade (original e fotocópia); certificado de conclusão do Ensino Médio; comprovante de residência (de preferência a conta de energia, original e fotocópia). O candidato que não estiver de posse do histórico escolar poderá apresentar declaração da unidade de ensino onde concluiu o Ensino Médio, constando a média final da disciplina Língua Portuguesa e da disciplina Matemática. A declaração só terá validade de 30 dias a partir da data de emissão, devendo conter também carimbo e assinatura do diretor.

Para concorrer a uma das vagas disponibilizadas, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos; ter concluído o Ensino Médio; ter disponibilidade de frequentar aulas presenciais ou de forma híbrida, nos turnos ofertados; apresentar o certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio com as médias das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática para apuração da média aritmética.

Do total das vagas disponibilizadas por turma, até 20% delas estão destinadas aos alunos com deficiência, de acordo com a Lei Complementar nº 33/1996. O Centro Estadual de Educação Profissional Agonalto Pacheco da Silva se reserva o direito de não confirmar a oferta do curso/turma/turno, cujo número de estudantes classificados seja inferior a 70% do número de vagas ofertadas por turno, podendo fazer a transferência dos estudantes para uma única turma.

Serão classificados os candidatos que atenderem aos requisitos exigidos no edital, pela ordem decrescente de pontos, até completar o número de vagas do curso, permanecendo os demais classificados como excedentes. A classificação ocorrerá mediante a análise das médias finais entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática da última série do Ensino Médio, das quais será apurada a média aritmética, observando-se até duas casas decimais, em número de pontos, sem arredondamentos. Em caso de empate na pontuação, serão seguidos os critérios para desempate, aplicáveis na seguinte ordem: maior média em Língua Portuguesa; maior média em Matemática; idade, prevalecendo o candidato com maior idade.

O candidato que não efetuar a matrícula no período indicado será considerado desistente, e a vaga deverá ser disponibilizada ao candidato excedente, obedecendo à ordem de classificação. O resultado será divulgado no dia 1º de março de 2021, no Centro Estadual de Educação Profissional Agonalto Pacheco da Silva e na página oficial da Seduc, sessão Editais e Seleções, no link

http://www.seed.se.gov.br/concursos-selecoes_novo.asp

Assessoria de Comunicação da SEDUC