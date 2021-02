SES registra 828 novos casos de Covid-19 e mais sete óbitos

11/02/21 - 05:19:11

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 10, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 828 casos e mais sete mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 142.901 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.849 morreram. Até o momento, 133.948 pacientes foram curados.

As sete mortes foram: uma adolescente, 12 anos, de Aracaju, com neoplasia; um homem, 75 anos, de Estância, com hipertensão e diabetes; um homem, 79 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com doença neurológica crônica; uma mulher, 70 anos, de Carira, com hipertensão; um homem, 53 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão, diabetes, doença arterial obstrutiva periférica; uma mulher, 66 anos, Carmópolis, doença obstrutiva periférica e doença cardiovascular crônica; uma mulher, 63 anos, de Itabaianinha, hipertensão arterial sistêmica e diabetes.

Foram realizados 297.769 exames e 154.868 foram negativados. Estão internados 317 pacientes, sendo que no serviço público são 84 em leitos e UTI (adulto), um na UTI neonatal/ pediatria e 84 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 169. Já nos leitos do serviço privado estão internados 59 pessoas na UTI adulta, quatro na UTI neonatal/ pediatria e 85 em leitos clínicos, totalizando 148. São investigados mais seis óbitos. Ainda aguardam resultados 2.343 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 52.284 mil doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 32.138. Referente à segunda dose, foram distribuídas 23.841, sendo aplicadas 1.826 doses.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.