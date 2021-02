Trabalhadores do HUSE recebem segunda dose da vacina contra a Covid-19

11/02/21 - 12:35:26

Começou nesta quinta-feira, 11, e segue até a próxima sexta-feira, 12, a aplicação da segunda dose da vacina em trabalhadores que atuam na linha de frente no enfrentamento à Covid-19 do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho e que participaram da primeira fase da vacinação. A imunização está acontecendo no auditório do hospital, nos horários das 08h às 12h, de 13h30 às 17h e das19h às 21h.

Profissionais que atuam na UTI II e Covid, Área Vermelha, UAC I e II, UTI Pediátrica, Internamento Covid e PS Infantil, recebem a segunda dose nesta quinta-feira. Já os que trabalham no PS Adulto, Laboratório Setor de Imagem, UTQ e Centro Cirúrgico farão a vacina no dia seguinte (sexta-feira, 12), como orienta o coordenador de enfermagem do Hospital João Alves Filho, Vinícius Vilela.

“Essa é uma sensação de segurança e representa um alívio para os profissionais que estão na linha de frente, pois vão poder trabalhar mais satisfeitos e mais tranquilos. Todo o processo é muito seguro e está sendo muito bem organizado e acompanhado pela Secretaria Municipal de saúde que coordena a vacinação. Na próxima semana, os profissionais que participaram da segunda fase da vacinação também serão imunizados com a segunda dose da vacina”, explicou Vinícius Vilela.

É necessário apresentar o documento de identidade e o cartão de vacinação com o registro da primeira dose durante as fases. Para quem está concluindo o processo de imunização, a emoção é visível. “Muita emoção estar imunizado. Já passei por essa doença terrível e sei muito bem o que essa vacinação significa. Só tenho que agradecer ao Governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju por terem agilizado a chegada das vacinas. Mas é bom lembrar as pessoas que o cuidado com a prevenção continua”, explicou o maqueiro, Vicente Paula de Souza.

“Pra mim é uma vitória. Passar o que eu passei internado na UTI seis dias, vendo amigos indo embora por causa desse vírus e eu ter a chance de estar aqui contando a minha história e ainda por cima vacinado é emocionante. Sou muito grato a Deus”, disse o gerente de manutenção e patrimônio do Huse, Ivanio dos Santos.

“Essa vacinação representa o progresso, já estivemos em meio às lutas e agora é só vitória que Deus abençoe a cada um de nós e que outras pessoas também tenham a mesma chance. Faço também um alerta para que as pessoas intensifiquem os cuidados com máscara e álcool gel”, concluiu a enfermeira do PS Infantil, Marta Augusta dos Santos.

Foto: Ascom/SES