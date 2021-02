Vereadores de Umbaúba participam de primeira sessão ordinária de 2021

11/02/21 - 11:28:51

Os vereadores de Umbaúba realizaram nesta última terça-feira (09) a primeira sessão ordinária de 2021, após o recesso parlamentar. A sessão, que foi presidida pelo vereador Gutto Prado (MDB), contou com a participação de todos os parlamentares e do ouvidor geral da Prefeitura, que foi o primeiro a subir na tribuna. Dermeval Santos representou o prefeito Umberto Maravilha e explanou no espaço cedido pela mesa diretora da Casa sobre as ações que estão sendo realizadas no Município.

Entre os assuntos destacados, o ouvidor falou sobre a missão de buscar apoio junto ao Ministério da Saúde para lidar com a pandemia e frisou que atualmente a Prefeitura conta com seis equipes de Saúde da Família e vem desenvolvendo projetos de combate ao Covid-19. “Venceremos o Coronavírus, não enfraqueceremos o nosso comprometimento com a saúde”, afirmou Demerval Santos.

Na sessão, o presidente da Casa, Gutto Prado, alertou os parlamentares sobre a importância da dedicação dos vereadores no serviço legislativo e agradeceu a população de Umbaúba por confiar no trabalho da Câmara Municipal. “Hoje retornamos aos trabalhos, mas nas reuniões vi desenvoltura por parte de vossas excelências e eu sei que essa legislatura será bem proveitosa e será de grande relevância para o desenvolvimento do nosso Município”, destacou.

A atual Mesa Diretora é constituída pelo vereador Gutto Prado (MDB) – Presidente; Zé Ailton do Imbé (MDB) – vice-presidente; pelo vereador Jonh de Coelho (CIDADANIA) – 1° Secretário; e pelo vereador Júnior de Bené (MDB) – 2° Secretário.

Na noite, também foi formada as comissões de Finanças e de Justiça, ambas composta por três vereadores. A Comissão de Finanças será responsável por examinar e emitir parecer sobre Projetos de Lei (PLs) relativos à matéria orçamentária e tributária, e ficou composta pelos parlamentares José Silveira Viana (presidente), Antônio Cirilo de Oliveira (membro) e Moisés Augustinho dos Santos (membro).

Já a Comissão de Justiça analisa a compatibilidade dos PLs e outras proposições junto à legislação constitucional. Nesta comissão, estão os parlamentares: Celene Souza Santos (presidente), Rubenildo Santana Venâncio e Gilson Bispo dos Santos (membros).

Devido a pandemia, as sessões representativas são transmitidas todas as terças e quartas, a partir das 19:30h, ao vivo, pelo Facebook da Câmara de Umbaúba (@camaramunicipaldeumbauba). Em virtude disso, além dos parlamentares e servidores da Casa, o número do público está restrito a, no máximo, dez pessoas por sessão ordinária.

Texto e foto: Ascom CMU