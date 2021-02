BANCOS VENDEM MAIS DE 100 IMÓVEIS EM TODO O BRASIL, INCLUSIVE EM SERGIPE

12/02/21 - 14:39:46

A Mega Leilões e os bancos Santander Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e J. Safra, anunciam a venda de mais de 100 imóveis em leilões. Os eventos ocorrerão durante o mês no site oficial da empresa e serão conduzidos por Fernando Cerello, com o primeiro leilão do banco Bradesco marcado para ser realizado no dia 24/02 a partir das 11h00, seguido de Itaú Unibanco e Santander, no dia 25/02 a partir das 15h00 e J. Safra no dia 26/02, também às 15h00.

Ao todo são 105 imóveis disponíveis e divididos entre casas, apartamentos, terrenos, lotes comerciais e rurais, localizados nos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

O lance mínimo, no valor de R$ 38 mil, é de uma casa a ser leiloada pelo Bradesco com 72m² na Paraíba. Já o maior lance, no valor de 12 milhões, é de um galpão industrial com 14.800m², localizado no Paraná, a ser leiloado pelo J.Safra.

O Itaú Unibanco também possui bons imóveis residenciais. O lance mínimo, de R$ 74.200,00, é de uma casa localizada em Feira de Santana, na Bahia, com 119m². O maior lance está em São Paulo, no valor de R$ 513.500,00, uma casa de 260 m².

Flexibilização de pagamento dos lances

O Santander Brasil facilita o pagamento do lance dos imóveis em até 420 vezes, financiando 80%, além do pagamento à vista. Outro diferencial é a entrega dos imóveis desocupados em todas as capitas do Brasil, processo feito pela Mega Leilões.

Já o Itaú Unibanco oferece outras condições, como 10% de desconto no pagamento do lance arrematado à vista. O parcelamento também é feito pelo banco, que pode ser de 08 a 78 parcelas, vide edital.

O banco J.Safra permite que o comprador dê uma entrada de até 30% do lance, parcelando o restante em 05 ou 120 parcelas, a consultar o edital.

No leilão do Bradesco, a entrada também é facilitada e o desconto de 10% para pagamento à vista permanece.

Outro diferencial dos leilões dos bancos a serem realizados pela Mega Leilões é a desocupação do imóvel nas principais capitais do Brasil. Para saber mais sobre a venda dos imóveis e os diferenciais dos leilões de cada banco, acesse: www.megaleiloes.com.br.

Com lances a partir de R$ 38 mil, bancos flexibilizam pagamento, que pode ser realizado à vista ou financiado

Fonte Megaleilões

Por Rodrigo Coutinho